Antes de renunciar a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto aprobó un plan operativo para la segunda vuelta presidencial programada para el 7 de junio. Este documento establece las acciones necesarias para la organización del proceso electoral en su siguiente etapa.

La medida define algunos lineamientos técnicos y administrativos que deberán seguirse durante la próxima jornada. Además asegura la disponibilidad de recursos y la continuidad de las actividades previstas tras el cambio en la dirección de la entidad.

Organización de la jornada electoral

La resolución fechada el 17 de abril, señala que más de 27 millones de ciudadanos están habilitados para participar en la votación. Asimismo, se mantendrán las 92,766 mesas de sufragio junto con los mismos miembros de mesa que actuaron en la primera vuelta.

La realización de esta nueva elección responde a que ninguna fórmula alcanzó la mayoría requerida de votos válidos. Por ello, el proceso se desarrollará conforme a lo establecido en la normativa electoral vigente.

La ejecución estará a cargo de 126 oficinas descentralizadas distribuidas en el país y en ciudades del extranjero. Cada una de estas dependencias deberá organizar el despliegue del personal necesario para la jornada.

Estas coordinaciones buscan garantizar el funcionamiento del proceso en cada punto de votación. La planificación establece acciones anticipadas para el cumplimiento de las tareas asignadas.

Presupuesto y soporte operativo

El documento contempla una inversión superior a los 387 millones de soles para la ejecución de los comicios. Este monto cubrirá la elaboración de material electoral y el funcionamiento de los sistemas tecnológicos.

Asimismo, se prevé la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en labores de resguardo. Su intervención está orientada a la protección del material electoral durante su traslado y uso.

El plan además incluye la capacitación de los miembros de mesa mediante herramientas virtuales y sesiones presenciales. Estas acciones buscan reforzar el desarrollo del proceso y reducir errores en el registro de resultados.

Asimismo, se han considerado disposiciones para facilitar la participación de personas con discapacidad. El documento también incorpora protocolos de bioseguridad que deberán aplicarse durante la jornada.

La aprobación de este plan se da en el marco de la transición en la dirección de la institución. Con ello, se establece la estructura necesaria para la ejecución de la segunda vuelta.

El objetivo es asegurar que el proceso se desarrolle conforme a los procedimientos establecidos. De esta manera, se busca que los resultados reflejen la decisión de los ciudadanos.