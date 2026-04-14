El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, sostuvo este martes que los resultados electorales difundidos desde el domingo “son fiel reflejo de la voluntad popular”.

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, Corvetto se refirió a los inconvenientes en la instalación de mesas de sufragio por la falta de material electoral y subrayó que el sistema de contabilización de votos funciona sin contratiempos.

“Nuestros sistemas están preparados, obviamente, para hacer la contabilización de los resultados en la línea que el JNE ha definido. Las medidas adoptadas para restablecer la confianza ciudadana en los resultados del proceso electoral. Aquí hay que ser claro y contundente, los resultados electorales que hoy tenemos son fiel reflejo de la voluntad popular”, sostuvo ante los congresistas.

El titular de la ONPE volvió a disculparse por las fallas registradas en locales de votación de Lurín, Pachacamac y San Juan de Miraflores; en esa línea, aseguró que darán a conocer las soluciones tecnológicas implementadas.

“A partir de esta falla focalizada, por la cual reiteramos nuestras disculpas, vamos a seguir generando espacios para que todos puedan probar nuestras soluciones tecnológicas, como ha venido sucediendo, vamos a continuar con los procesos de auditoría de nuestros sistemas, como ha venido sucediendo, vamos a explicar a los medios y a las misiones y a los partidos políticos respecto a nuestras plataformas tecnológicas para segunda vuelta, como lo hemos venido haciendo para la primera, vamos a tener más presencia nacional”, agregó.

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