La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tendrá a partir de hoy, tras la juramentación de Piero Corvetto Salinas, a su nuevo jefe de forma oficial, luego de más de dos años de haber estado liderada de forma interina por Manuel Cox Ganoza, a raíz de la suspensión de Adolfo Castillo Meza en medio de denuncias por presunto favorecimiento en la inscripción de Podemos Perú.

Corvetto, quien tiene el gran reto de sacar adelante las próximas elecciones generales del 2021 en plena pandemia por el coronavirus (COVID-19), conversó con Correo el fin de semana, en medio de los preparativos para asumir el cargo.

—¿Qué es lo que espera alcanzar en estos cuatro años de gestión?

Espero colocar a la ONPE como el organismo de mayor confianza ciudadana a nivel nacional. Como un referente de los organismos electorales a nivel Latinoamericano. Ese es el gran reto. Para eso obviamente tenemos que tener una política de transparencia, integridad y de inclusión.

—El señor Adolfo Castillo fue cuestionado por un presunto favorecimiento en la inscripción de un partido, Podemos Perú, que ahora tiene presencia en el Congreso. ¿Tomará alguna acción sobre este caso?

Tendría que esperar estar al interior de la institución y conocer el expediente de manera precisa para saber exactamente en qué estadio se encuentra. Pero no dude de que actuaremos de acuerdo a la norma y la Constitución, y con respeto estricto a la misma.

—Permítame insistir con una reflexión a nivel personal. ¿Qué mensaje le dejó este episodio?

El mensaje fundamental es que tenemos que actuar con integridad. Estar toda la institución absolutamente comprometida con los valores de la democracia, la transparencia, la honradez, la veracidad, que deben marcar y caracterizar el servicio público. No solamente en la ONPE.

—¿Cómo recuperar la confianza de la ciudadanía y de los propios partidos, sobre todo en un año preelectoral?

Un tema que es fundamental es generar confianza a partir de actos precisos. Tenemos que generar confianza hacia dentro y hacia fuera. Hacia dentro, me he comprometido en el menor tiempo posible trabajar en un código de conducta y ética, como las principales empresas trasnacionales. Es fundamental también implementar en el menor tiempo posible un ISO Antisoborno.

—¿Y hacia afuera?

Hacia fuera es fundamental tener una política convocante, inclusiva, de puertas abiertas. En donde los partidos sepan que se pueden sentar a conversar con nosotros y estaremos prestos siempre a recibir sus inquietudes, los citaremos. […] Tenemos que actuar con transparencia. Si actuamos con transparencia, si la gente sabe qué estamos haciendo, si los partidos tienen conciencia de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, va a ser un avance fundamental y no dude de que lo vamos a implementar. [...] Es fundamental transmitir confianza.

—Sin duda el primer gran reto serán las elecciones internas de los partidos. ¿Está la ONPE en la capacidad de garantizar su transparencia, tomando en cuenta que siempre existen pugnas al interior de los partidos?

Estamos en la capacidad de garantizar la integridad de los procesos electorales. Se ha postergado para 2022 las elecciones primarias, pero el Congreso le ha otorgado a ONPE la función de organizar las internas partidarias, que deben estarse realizando alrededor del 19 o 20 de diciembre. Nosotros, de manera extraoficial, pensamos que podría realizarse en ese periodo. La ONPE va a realizar las internas partidarias con el mismo profesionalismo, conocimiento y experiencia que realiza una elección de carácter nacional. La ONPE está en capacidad de hacerlo y hacerlo bien.

—¿Entonces ustedes están apuntando ahora a que las elecciones internas sean a finales de diciembre?

El cronograma va a ser definido por el pleno del Jurado Nacional de Elecciones. […] Pero nosotros en principio estimamos, extraoficialmente, que la elección de las internas debería ser entre el 19 y 20 de diciembre.

—¿Y cuánto se tardaría en conocer los resultados al 100%? Porque toda controversia que surja va a tener que ser resuelta primero por el JNE.

Si se aplica el Voto Electrónico No Presencial, el resultado va a ser casi inmediato. Sin embargo, tendremos que conversar con cada partido y a partir del reglamento ver cómo se va a aplicar.

—Se cuestiona precisamente la falta de auditoría al sistema del Voto Electrónico No Presencial que se aplicaría a las internas. ¿Ello cambiará?

No podemos aplicar ninguna modalidad de Voto Electrónico sin que antes haya habido una auditoría. No serían serias. Y por eso es que los tiempos se han extendido. Estamos absolutamente convencidos, y además así lo dice ahora la norma, que tiene que ser auditado como debe ser. [...] Y si no hay una auditoría eso no se va a poder aplicar.

—¿Y quién sería el encargo de hacer esta auditoria?

Hasta donde tengo entendido se ha iniciado un proceso de contratación en la ONPE. Estaremos dándole el seguimiento para que sea la mejor empresa posible, que dé las mayores garantías y que pueda hacer la auditoria más profesional.

—Y además de la empresa privada, ¿se apuntará a que lo haga también una universidad o en todo caso observadores de otros Estados?

Podemos sentarnos a conversar con OEA, UE, Uniore, para ver si existe esta posibilidad. El problema, le confieso, son los tiempos. Tenemos que hacer ahorita una elección, es complicado poder incorporar a un número mayor de actores. Sin embargo, hasta donde tengo entendido, ya se ha iniciado un proceso de contratación para poder conseguir una empresa auditora de prestigio para que pueda auditar el software.

—Bolivia ya tiene aprobado un protocolo de bioseguridad para sus elecciones de octubre. ¿La ONPE también va a desarrollar alguna propuesta en conjunto con el Minsa?

Yo me comprometo a que la primera reunión que voy a gestionar al asumir la ONPE va a ser con la doctora Pilar Mazzetti, ministra de Salud, para presentarle los protocolos que ya han sido aprobados no solamente en Bolivia sino para las elecciones del plebiscito chileno, las elecciones de la última semana de setiembre de Uruguay, los protocolos que se aplicaron en Corea. Yo sé que es obviamente un contexto diferente pero es una referencia también. Los protocolos aprobados para las elecciones presidenciales en República Dominicana. Están además los estudios de investigación y recomendaciones que han hecho tanto la OEA como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a través de su centro de asesoría denominado CAPEL, que también ha hecho una publicación muy importante sobre los protocolos comparados. Esa experiencia exitosa aplicada a nivel internacional va a ser fundamental para poderla proponer al Minsa y juntos aprobar, en el menor tiempo posible, el protocolo que permita llevar a cabo una elección exitosa para que todos podamos conocerlo, interiorizarlo y aplicarlo. Tenemos que aprobarlo en el menor tiempo posible y que pueda tener todo el tiempo de la difusión que permita que hagamos nuestro el protocolo y que lo apliquemos de manera precisa el día de la jornada electoral.

—¿Hay la posibilidad de que ya los ciudadanos no acudamos a votar ya no solo a colegios y universidades, como se ha venido estilando?

Existe la posibilidad de utilizar otro tipo de locales que permitan mayor amplitud, espacios abiertos.

—¿Cuáles serían estos?

Coliseos, estadios, canchas. Hay una experiencia comparada interesante, por ejemplo, del caso colombiano de uso de playas de estacionamiento, en fin. El número de mesas por sufragio por centros de votación se tiene necesariamente que recortar, tomando en consideración que ya no vamos a poder trabajar con dos mesas por aula sino como máximo una. Por la distancia que tiene que haber. Eso implica tener un mayor número de recintos.

—Se puede confirmar entonces que en las próximas elecciones ya no se va a acudir a votar solamente a colegios y universidades...

Estamos en capacidad de decir que vamos a innovar con nuevos espacios que van a fungir como locales de votación, y nosotros vamos a implementar un programa que ha sido muy exitoso en ONPE que se llama “Elige tu local de votación”. La idea es ampliar el abanico de posibilidades de locales y que el ciudadano pueda elegir el más cercano.

—¿Qué tanto va a cambiar la experiencia para el ciudadano en estas elecciones del 2021?

Va a ser una nueva experiencia. Una experiencia donde se tendrá una jornada electoral bastante más extensa, son doce horas. Donde se va a recomendar un voto escalonado. Pensado en voz alta, que las personas con mayor riesgo y discapacidad puedan votar exclusivamente las dos primeras horas, y a partir de la tercera hora hasta el final de la votación agrupados por su último número de DNI. Es una sugerencia. No significaría que no podrían votar en otro momento sino, en el interés de cuidarte y cuidarnos, se van a aplicar todas las medidas y protocolos de seguridad de salud que se considere.

—¿Entonces se podría disponer que para las próximas elecciones la votación sea por horas?

Sí, justo le mencionaba la votación escalonada. Plantear que las dos primeras horas sean para personas con discapacidad o personas que se encuentren en riesgo. Que voten solamente ellas. Y a partir del último dígito de su DNI poder acercarse a votar en franjas horarias. Eso haría que el sufragio sea mucho más fluido.

—¿Hay la posibilidad de entregar mascarillas y de dotar como parte del kit para los miembros de mesa el alcohol, por ejemplo?

Para los miembros de mesa no dude que así será. Se tiene que en principio con el Minsa definir los protocolos correspondientes. Y luego aplicarlos de manera plena. Tenemos nosotros desde la ONPE definir las condiciones que permitan que los ciudadanos sientan la confianza y la seguridad de ir a votar con absoluta seguridad. Vamos a trabajar para asegurarle ello.

—Los nueve partidos con presencia en el Congreso van a recibir S/12 millones como financiamiento público directo. ¿Cómo tener mayor capacidad de fiscalización sobre las finanzas de los partidos?

Es la Comisión de Constitución la que tiene la gran responsabilidad de poder regular ello y brindarle, por ejemplo, a ONPE la potestad de cobranza coactiva y definir que existan informes previos, durante y posteriores a la campaña electoral.

Piero Corvetto

Politólogo y comunicador. Es licenciado en Comunicación por la Universidad de Lima y magíster en Ciencia Política por la PUCP. A lo largo de su carrera ha trabajado en la Dirección Nacional de Inteligencia, la ONPE, la Contraloría y el Reniec.