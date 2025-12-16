El Poder Judicial dio luz verde al exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Simoes Barata, procesado por el caso Gasoducto Sur Peruano, para ausentarse de su lugar de residencia en Brasil entre el 15 de diciembre y el 13 de enero del próximo año, a fin de que pueda viajar junto a su esposa a Melbourne, Australia.

RPP accedió a una resolución emitida el pasado 5 de diciembre, en la que el juez Leodán Cristóbal Ayala declaró fundado el pedido presentado por Barata, mediante su defensa legal en el Perú.

El magistrado concluyó que la solicitud de autorización cumplía con los requisitos establecidos en el numeral 2 del artículo 288 del Código Procesal Penal y, además, consideró el derecho del investigado a la presunción de inocencia.

El juez Cristóbal Ayala también destacó la conducta procesal que viene manteniendo Jorge Simoes Barata, al vincularse de manera responsable al proceso en libertad y de forma virtual desde que se le impuso la medida de comparecencia con restricciones.

Jorge Barata deberá informar por escrito cada una de las actividades que realice en Melbourne, remitir su ubicación mediante geolocalización en tiempo real, acudir al Consulado Honorario del Perú en esa ciudad y tomarse una fotografía junto a su esposa frente al frontis de la sede institucional.

El juez Leodán Cristóbal Ayala es el mismo magistrado que, en agosto de este año, autorizó a Barata a viajar a Mongolia y Turquía, pese a las observaciones formuladas por el Equipo Especial Lava Jato.