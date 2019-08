PJ da trámite a pedido de extradición contra Toledo, Karp y Dan On

La Cuarta Sala Penal para Reos Libres inició el trámite para resolver la extradición activa que solicitó el Ministerio Público contra el expresidente Alejandro Toledo, su esposa Eliane Karp y el exjefe de seguridad Avraham Dan On, involucrados en el caso Ecoteva.

“Téngase presente el pedido de extradición activa (...) del tratado de extradición entre el Perú y los Estados Unidos contra los acusados Alejandro Toledo, Eliane Karp y Avraham Dan On, quienes tienen la medida cautelar de prisión preventiva y no se encuentran en el país. Déjese el pedido en el despacho para emitir la resolución correspondiente (...)”, se lee en la resolución, a la que accedió Correo.

Según fuentes judiciales, la sala superior vendría preparando el cuadernillo de extradición, que estaría siendo tramitado de manera paralela a la acusación presentada en junio pasado por el fiscal superior de lavado de activos Rafael Vela Barba, la cual será revisada por la Corte Suprema.

Cabe señalar que este sería el segundo pedido de extradición para Toledo que se enviaría a Estados Unidos.

El primero fue solicitado por el Equipo Especial “Lava Jato”, que investiga al exmandatario por recibir coimas de la empresa Odebrecht para beneficiarla con la adjudicación de la Interoceánica Sur, tramos 2 y 3.

El penalista Andy Carrión señaló que será la Corte Suprema la que decidirá si procede o no la extradición de Toledo y Eliane Karp.

“Es la sala superior la que tiene que remitir a la Corte Suprema (la extradición activa). Y, en este caso, por ser un proceso con el antiguo código, el tribunal supremo será el que tome la decisión”, indicó.

Acusación

Toledo, Karp y Dan On son acusados por el delito de lavado de activos. El Ministerio Público maneja la hipótesis de que la compra de bienes inmuebles que hizo el expresidente, a través de sus familiares y personas de su entorno, se dio con parte del dinero que recibió como presuntas coimas por la licitación irregular que se le otorgó a Odebrecht en la Interoceánica, así como a Camargo Correa en el tramo 4 de esa carretera.

En buena cuenta, el dinero de dichas coimas fue blanqueado en el Perú a través de la compra de esos inmuebles.

En este caso, Vela pidió que se le imponga a Toledo y a su cónyuge 16 años y 8 meses de prisión; igual pena solicitó para Dan On.

Para Shai Dan On (hijo de Avraham Dan On) y David Eskenazi solicitó 13 años y 4 meses de cárcel. En todos los casos, la reparación civil asciende a S/6 millones 370 mil, además de días multa.

Diligencia

En tanto, se conoció que la Fiscalía habría dispuesto recibir la declaración de Dan On por el caso Odebrecht el próximo 11 de setiembre en Israel.

Sobre el particular, Correo habló con Gerardo Widavski, abogado de Dan On. El letrado refirió: “Lo que me han informado es que habría algunas objeciones para autorizar la diligencia a la Fiscalía, en el sentido de exigencias para garantizar el derecho de defensa de un connacional (israelí)”.