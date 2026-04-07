El Poder Judicial evaluará este miércoles 8 de abril la solicitud de Pedro Castillo, quien busca dejar sin efecto la investigación preparatoria en su contra por los casos acumulados PetroPerú, Puente Tarata y el Ministerio de Vivienda.

En una audiencia virtual programada para las 9:30 de la mañana, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley va a evaluar el recurso de cuestión previa presentado el pasado 17 de marzo por la defensa del exmandatario. La solicitud cuestiona la decisión del Ministerio Público de continuar con la acción penal y el avance del proceso, al considerar que se habría omitido un requisito de procedibilidad vinculado a la estructura orgánica y conformación del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

La defensa del expresidente pide que se anule todo lo actuado por el Ministerio Público, así como los incidentes registrados hasta la fecha en el expediente.

En ese contexto, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley escuchará este miércoles a Castillo Terrones, quien participará desde el penal de Barbadillo, en Ate, donde se encuentra recluido. En la audiencia también intervendrán su defensa y las demás partes procesales, y se espera que el magistrado emita su decisión en los próximos días.

El último 26 de marzo, el juez supremo provisional Edhin Campos Barranzuela dispuso ampliar por 20 meses el plazo de la investigación preparatoria contra el expresidente Pedro Castillo, así como contra los exministros Juan Francisco Silva y Geiner Alvarado, en el marco de los casos acumulados PetroPerú, Puente Tarata y el Ministerio de Vivienda.

Asimismo, el pasado 27 de febrero, Campos Barranzuela dispuso ampliar por 12 meses adicionales la prisión preventiva impuesta al exmandatario, en el marco de la investigación preparatoria que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión en perjuicio del Estado, vinculados a estos casos.