El Poder Judicial rechazó una acción legal que buscaba obligar al Gobierno a entregar un salvoconducto a la exministra Betssy Chávez Chino para que pueda viajar a México como asilada política.

El juez constitucional Iván Cabrera declaró improcedente el hábeas corpus, un recurso que protege la libertad de las personas, interpuesto por el ciudadano Rubén Serpa Valdez contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Poder Judicial y el Ministerio del Interior.

La demanda también pedía prohibir a cualquier autoridad ingresar por la fuerza a la Residencia de la Embajada de México en Lima, donde Chávez permanece tras ser condenada a más de 11 años de prisión por conspiración para rebelión.

Cabrera determinó que la amenaza no era real ni inmediata y precisó que su permanencia es “una decisión propia y voluntaria”.

El juez precisó además que “el Gobierno peruano se encuentra aún evaluando dicha solicitud de otorgamiento del mencionado salvoconducto”, descartando una negativa formal.

Ordenó archivar definitivamente el expediente 18853-2025.