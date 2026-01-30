El Ministerio del Interior reunió a representantes de gremios transportistas para implementar nuevas medidas contra la extorsión que azota al sector, destacando la creación de fiscalías especializadas en coordinación con la Dirincri.

La jornada de trabajo se desarrolló en las instalaciones de Transporte Pesqueros, en Santa Anita, bajo la conducción del ministro Vicente Tiburcio. Además participaron el presidente de la ATU, David Hernández; el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri; Silvia de la Cruz, directora contra el Crimen Organizado; y líderes de los gremios afectados por la criminalidad.

Mesa de diálogo incluyó participación de diferentes líderes de gremios de transporte.

Denuncias reservadas como prioridad

Tiburcio insistió en la formalización de denuncias con reserva de identidad y protección a víctimas, recordando que estas herramientas permiten investigaciones efectivas sin exponer a los transportistas. “Si no hay denuncia, no hay investigación real”, enfatizó el ministro, subrayando que este paso resulta esencial para desmantelar organizaciones criminales.

Los asistentes recibieron orientaciones sobre cómo acudir a la División de Investigación de Extorsiones de la PNP u otras dependencias especializadas para registrar sus casos con máxima confidencialidad.

Fiscalías especializadas contra bandas

El Mininter anunció la coordinación directa con el Ministerio Público para establecer fiscalías especializadas exclusivamente en delitos de extorsión. Esta medida forma parte de la política nacional de confrontación frontal contra el crimen organizado que afecta especialmente al transporte público en Lima y Callao.

Pese a los anuncios, el gobierno de José Jerí aplazó por segunda vez la presentación oficial del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, inicialmente prometido para enero. La Resolución Ministerial N.° 0075-2026-IN, publicada el 24 de enero, prorrogó su implementación hasta la primera semana de febrero, con una ejecución “progresiva” que ha generado cuestionamientos entre los gremios.

Mientras tanto el sector transporte y otros rubros de negocios continuan exigiendo con urgencia decisiones concretas ante los crecientes ataques extorsivos.