El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, presentó al Congreso un proyecto de ley que modifica el artículo 4 de la Ley N° 30483, Ley de la Carrera Fiscal.

La iniciativa busca que la habilitación en el colegio de abogados sea exigible únicamente como requisito para el ingreso a la carrera fiscal, pero no para permanecer en ella.

Alcances

Bajo la norma vigente, los requisitos de acceso rigen también durante toda la carrera. El proyecto propone separar ambos momentos: quien ingresa debe cumplir con estar colegiado y habilitado, pero una vez en funciones, solo la Junta Nacional de Justicia (JNJ) o la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público podrían separarlo del cargo.

En la exposición de motivos de la norma, Gálvez Villegas argumenta que permitir que un gremio profesional inhabilite a un fiscal en ejercicio constituye un mecanismo indirecto para removerlo, lo que afectaría la independencia y la seguridad jurídica del sistema de justicia y que los colegios de abogados se estarían arrogando facultades que la Constitución reserva a la JNJ y a la ANC.

Respuesta

Ayer, durante su discurso al asumir el decanato del Colegio de Abogados de Lima, la exfiscal de la nación, Delia Espinoza, cuestionó a Gálvez. “Rechazamos enfáticamente ese proyecto de ley, que lo que está haciendo es pretender debilitar las atribuciones constitucionales y legales del Colegio de Abogados de Lima y de los demás colegios de abogados del Perú, con un oscuro interés, o no tan oscuro, de generar impunidad”, aseguró.