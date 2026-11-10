La Cámara de Diputados tiene previsto someter a debate y votación, el próximo lunes 23 de noviembre, el informe de la Comisión de Ética Parlamentaria que propone suspender por 120 días al legislador Julián Pérez Mallqui, de la bancada de Juntos por el Perú. La recomendación responde a la denuncia por una presunta agresión contra su expareja.

La Junta de Portavoces acordó por unanimidad programar el caso para su debate y votación en una próxima sesión del pleno.

Como se sabe, los hechos investigados ocurrieron el 30 de julio de este año en el distrito limeño de San Miguel. Según la información del caso, Pérez Mallqui fue intervenido tras una denuncia por presunta violencia psicológica y agentes policiales habrían presenciado agresiones físicas contra la denunciante en la comisaría del distrito.

Durante esa sesión, los representantes de las distintas bancadas también resolvieron dar prioridad al debate de iniciativas legislativas relacionadas con la prevención de desastres ante el fenómeno El Niño y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

Además, la agenda prevista para el 23 de noviembre contempla el debate de dictámenes relacionados con el sistema de justicia. Entre ellos figuran propuestas sobre instrumentos para investigar delitos, procedimientos de extinción de dominio y modificaciones a los plazos de prescripción de la acción penal.

La Junta de Portavoces también acordó convocar al ministro del Interior, César Astudillo, para que informe sobre las medidas implementadas por su sector y presente un balance de la situación de la seguridad ciudadana en el país.

La propuesta de convocar al titular del Interior fue presentada por la bancada del Partido Cívico Obras, que formalizó el pedido mediante una moción parlamentaria.