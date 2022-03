El Pleno del Congreso aprobó con 106 votos a favor la conformación de la Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos a defensor del Pueblo a fin de reemplazar a Walter Gutiérrez, cuyo mandato venció en setiembre del 2021.

De esta manera, el grupo de trabajo especial estará conformado por los portavoces de cada grupo parlamentario. Es decir, sus integrantes serán:

- Waldemar Cerrón (Perú Libre)

- Wilmar Elera Farcía (Somos Perú)

- Hernando Guerra García (Fuerza Popular)

-José Luna Gálvez (Podemos Perú)

- Ruth Luque (Juntos por el Perú)

- Jorge Montoya (Renovación Popular)

- Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso)

- José Williams (Avanza País)

- Elvis Vergara (Acción Popular)

-Carlos Zeballos (Perú Democrático)

Con 106 votos a favor, el #PlenoDelCongreso aprobó la conformación de la Comisión Especial Encargada de Seleccionar a los Candidatos a Defensor del Pueblo, cuyos miembros serán los portavoces de cada grupo parlamentario. pic.twitter.com/CZ6P5TBQyt — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) March 1, 2022

Walter Gutiérrez fue elegido como defensor en setiembre del 2016 por un plazo de cinco años, el cual se venció en el 2021. Este hecho ha sido cuestionado por congresistas de Perú Libre, quienes consideran que debería ser removido del cargo por sus opiniones en contra de Pedro Castillo.

En respuesta a esto, el defensor del Pueblo aseguró que no tiene alguna pretensión de permanecer en el cargo más allá del mes de marzo de este año.

“No estoy haciendo política, no me interesa la política, no tengo agenda política, pero voy a cumplir mi competencia de la Defensoría hasta el último día que esté en el cargo. He anunciado no hoy, sino con mucha anticipación, que yo iba a estar solo hasta el mes de marzo y voy a cumplir con eso. No pretendo quedarme en el cargo”, respondió en una entrevista a RPP el 21 de febrero.