El Poder Ejecutivo oficializó una masiva reasignación de los altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Mediante la Resolución Suprema N.° 234-2026-IN, publicada ayer en el diario oficial El Peruano y firmada por la presidenta Keiko Fujimori y el ministro del Interior, César Astudillo, se reasignaron por “necesidad del servicio” a 23 tenientes generales y generales en activo.

El cambio de mayor impacto operativo es la salida del general Víctor Alfredo Revoredo Farfán de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) a la Dirección de Asuntos Internacionales. En su reemplazo asumirá el general Ricardo Sabino Espinoza Cuestas, quien era jefe policial de La Libertad.

En cadena

Revoredo era cuestionado por su accionar ante los últimos atentados ocurridos en el país y su relación con la prensa, como cuando respondió a gritos “¡Qué viva el Perú!”, cuando era interpelado por el secuestro de Jenss Lara.

Su rotación genera una cadena de cambios. La jefatura La Libertad será asumida por Eric Ángeles Puente, quien deja la Dirección de Investigación de Crimen Internacional (Dirincib).

En Áncash, el general Miguel Mesta Rebaza asumirá la región en reemplazo de Eduan Díaz Díaz, quien pasa a la Dirección de Administración de la Secretaría Ejecutiva.

Víctor Meza Farfán deja Operaciones Especiales para asumir la Región Policial Lima Centro, en reemplazo de José Castillo Vargas.

En el Callao, Olger Benavides Ponce de León asumirá la jefatura que deja Marco Conde Cuellar, quien pasa a la Dirección de Inspecciones de la Inspectoría General.

El cambio también alcanza áreas como Antidrogas, Lavado de Activos, Seguridad del Estado, Operaciones Especiales, Turismo, Bienestar, Salud e Inspectoría.

Dos tenientes generales también fueron reasignados: Luis Flores Solís pasa a la Inspectoría General y Manuel Lozada Morales al Comando de Operaciones Policiales.