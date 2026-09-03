El Poder Judicial ordenó a la diputada Jessica Navas pagar 150 mil soles de reparación civil al Estado por el caso del proyecto turístico del lago Yarinacocha, en Ucayali.

La legisladora de Fuerza Popular (FP) fue absuelta de malversación y peculado, pero la jueza Ana Bedoya determinó que las adquisiciones realizadas bajo su coordinación ocasionaron un perjuicio.

El mencionado monto será asumido de manera solidaria con otros dos procesados; pese a que la Fiscalía solicitó 560,467 soles de reparación. La lectura oficial se realizará el próximo jueves 10.