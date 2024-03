El Poder Judicial acogió el pedido del Ministerio Público (MP) para solicitar a Israel la extradición activa de Avraham Dan On, “Avi”, así como su detención preventiva con fines de extradición, en el marco del caso Interocéanica que, además, alcanza al expresidente Alejandro Toledo.

El proceso.

Fue el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho, el que acordó solicitar la extradición activa del ciudadano israelí porque, según el magistrado, se cumple con el principio de doble incriminación debido a que los hechos que se atribuyen a Dan On, acusado de ser cómplice primario en el caso Interoceánica, califican como delitos tanto en Perú como Israel.

En vista que el Perú no cuenta con un tratado de extradición efectivo con Israel, en su resolución, el juez Concepción Carhuancho invoca la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Además del requerimiento de extradición activa y la detención preventiva de Avraham Dan On, en su resolución, el Poder Judicial también solicitó que se forme “el cuaderno de extradición activa, con las copias certificadas de las piezas procesales pertinentes, de conformidad al marco normativo vigente, así como todo antecedente que sirva para el logro de los fines del presente proceso y en su oportunidad, se eleve a la Sala Penal de la Corte Suprema”.

El caso.

De acuerdo a la Fiscalía, Avraham Dan On fue “partícipe en el pacto colusorio” entre el expresidente Alejandro Toledo y Jorge Barata, representante de la empresa Odebrecht, a fin de favorecer al consorcio brasileño con la buena pro de la Carretera Interoceánica.

Precisamente, la Fiscalía imputa a Dan On contactar a Barata, a pedido de Toledo, para informar que le otorgarían la obra a cambio de un pago.