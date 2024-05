Poder Judicial rechazó solicitud de Martín Vizcarra para viajar a Moquegua por razones laborales

El Poder Judicial rechazó la solicitud presentada por el expresidente Martín Vizcarra para realizar viajes a Moquegua por motivos laborales entre mayo y diciembre de este año. La jueza Margarita Salcedo respaldó la oposición que el Ministerio Público presentó frente a la petición del exmandatario.

De acuerdo con la solicitud presentada por la defensa de Vizcarra Cornejo, el también exgobernador regional pidió que se le autorice viajar, una vez al mes, durante dicho periodo de tiempo a Moquegua para brindar sus servicios como ingeniero a la empresa Agrotécnica Estuquiña S.A.

La defensa de Vizcarra solicitó permisos para ocho fechas distintas, abarcando períodos de cinco días cada uno, desde el 10 al 14 de mayo de 2024 (5 días), desde el 14 al 18 de junio de 2024 (5 días), desde el 25 al 29 de julio de 2024 (5 días), y desde el 22 al 26 de agosto de 2024 (5 días), desde el 26 al 30 de setiembre de 2024 (5 días), desde el 24 al 28 de octubre de 2024 (5 días), desde el 22 al 26 de noviembre de 2024 (5 días), desde el 14 al 17 de diciembre de 2024 (4 días).

No obstante, la jueza determinó que no se ha acreditado la necesidad de su presencia en Moquegua y que no se ha proporcionado la documentación pertinente que justifique sus actividades.

“Se ha presentado informes que a todas luces no justifican que el procesado vendría desarrollando dicha actividad; puesto que en su condición de supervisor tendría que interrelacionarse con las distintas áreas del proyecto, por tratarse de una habilitación urbana, siendo que no existe documentación ingresada ante la Municipalidad de Moquegua, menos acreditación de tramites sobre observaciones realizadas por dicha entidad”, se lee en la resolución emitida el pasado 9 de mayo.

La jueza Salcedo también consideró el estado del proceso penal que enfrenta Vizcarra por el caso Obrainsa, señalando que la etapa de juicio requerirá su presencia física obligatoria en audiencia. “es así que de concederse el permiso para que labore en una jurisdicción distinta a la ciudad de Lima se pondría en riesgo la etapa de juzgamiento”.

Además, la jueza destacó que Vizcarra es socio fundador de la empresa Agrotecnica Estuquiña S.A. y sugirió que podría realizar sus labores de manera remota, dado que se trata de una empresa familiar.

Por último, la magistrada solicitó un informe detallado sobre el itinerario de viaje y actividades de Vizcarra en las fechas para las que se le han concedido permisos judiciales en los meses anteriores, en respuesta a las preocupaciones planteadas por el Ministerio Público sobre su posible injerencia en la elaboración de dichos informes.





