El Poder Judicial ha revocado el apercibimiento dictado en primera instancia contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por no cumplir con el control biométrico en el proceso por lavado de activos relacionado con el caso Lava Jato.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional emitió su resolución este 17 de agosto, argumentando que la decisión inicial vulneró principios de proporcionalidad y seguridad jurídica.

El fallo anulado había sido solicitado por el Ministerio Público debido a que Villarán no realizó el control biométrico en noviembre de 2023. No obstante, la sala de apelaciones concluyó que el incumplimiento no activó el riesgo procesal, ya que la exalcaldesa continúa respetando las reglas de conducta impuestas.

“El apercibimiento judicial decretado no resulta idóneo ni necesario, dado que el peligro procesal se mantiene neutralizado por el comportamiento procesal de la apelante, quien informó que no pudo firmar su control biométrico por motivos de salud en el mes de noviembre, adjuntando la documentación que acreditaba su cita médica, la cual debió ser valorada considerando su condición etaria y los antecedentes del incidente”, evaluaron en su resolución.

