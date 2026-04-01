La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó la prisión preventiva de 18 meses contra Víctor Polay Campos, cabecilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), en el caso Las Gardenias.

El tribunal rechazó la apelación de su defensa y ratificó la resolución emitida el 5 de diciembre de 2025.

Los jueces determinaron que hay evidencias de que Polay ordenó una “limpieza social” contra ocho personas de la comunidad homosexual en Tarapoto, en 1989.

Además, confirmaron el peligro de fuga por su fuga del penal Castro Castro en 1990. Estará recluido hasta junio de 2027.