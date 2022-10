El abogado Carlos Caro, mencionado como uno de los factores por los cuales el fiscal Rafael Vela Barba ha presentado un reclamo ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra César San Martín, negó tener algún proceso ante la Corte Suprema o ser parte de algún conflicto de interés.

En declaraciones a RPP, recordó que fue abogado de San Martín en un proceso ante la Junta Nacional de Justicia pero que, luego de esto, no representa a ningún demandante o demandado en las casaciones que están en manos de la Corte Suprema vinculadas al caso Lava Jato.

“El caso ante la Corte Suprema es de Ollanta Humala y Nadine Heredia y no soy abogado de ellos. el otro caso a nivel de la Corte Suprema es en relación con el Gasoducto Sur Peruano, es un caso vinculado a los abogados del estudio Mackenzie [...] Los abogados son Ugaz Sánchez Moreno y Luis Vargas Valdivia. No soy abogado de ellos, no tengo ninguna injerencia a ese nivel”, precisó.

El martes 25 de octubre, en una entrevista a Exitosa, Rafael Vela Barba aseguró que había una presunción de “inconducta funcional” porque César San Martín no se había inhibido de la casación sobre lavado de activos que involucra a los Humala Heredia y a la empresa Enagas.

“El Dr. César San Martín tenía un proceso disciplinario en la JNJ por una conversación legal que se grabó en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto con el señor Walter Ríos [...] su abogado fue Carlos Caro Coria [...] que también es abogado de Enagas y sus exejecutivos”, advirtió el fiscal superior.

Caro negó esto. “No tengo ningún caso en trámite ante la Corte Suprema vinculado a este caso [...] La mención a mi persona es totalmente gratuita”, aseveró.

El abogado reiteró que el caso de César San Martín debe ser solucionado en las instancias correspondientes, con una inhibición o una recusación sobre la cual el propio juez supremo no podrá pronunciarse, sino el resto de magistrados de la sala.

Poder Judicial vs. Ministerio Público

La Corte Suprema del Poder Judicial expresó su rechazo a lo que denominaron “actos de intimidación” de parte de un funcionario del Ministerio Público y aseguraron que trabajan de manera independiente e imparcial, sin presiones de otras instituciones.

“Ante la inminente visita de la OEA, hacemos presente nuestra posición institucional de independencia judicial y rechazamos cualquier acto de intimidación, presión, que se vienen realizando por parte de un funcionario del Ministerio Público”, aseguró Barrios acompañada por otros magistrados supremos.