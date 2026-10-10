El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dejó sin efecto la restricción que impedía al expresidente Pedro Pablo Kuczynski salir del Perú, luego de que se archivara el proceso penal relacionado con los presuntos aportes irregulares a su campaña presidencial de 2016. De acuerdo con la información difundida por RPP, la disposición fue emitida el 7 de octubre y contempla también la anulación de los antecedentes policiales, penales y judiciales que se hubieran generado por este expediente.

La decisión se adoptó después de que la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declarara fundada una excepción presentada por la defensa del exmandatario, lo que permitió archivar los cuatro hechos que la Fiscalía le atribuía en esta investigación.

Mediante una resolución, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó remitir oficios a la Superintendencia Nacional de Migraciones y a la Policía Nacional del Perú para hacer efectiva la eliminación del impedimento de salida del país. La medida fue dictada contra Kuczynski en el marco de la investigación por presunto lavado de activos agravado.

La misma instancia judicial dispuso que se tramiten las acciones necesarias para anular los registros policiales, penales y judiciales que pudieran haberse generado a raíz del proceso. Estas disposiciones se producen tras el archivo de los hechos materia de investigación.

¿Por qué se archivó el proceso contra PPK?

El 20 de agosto, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró fundada una excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa de Kuczynski. Con ese pronunciamiento, se dispuso el archivo de los cuatro hechos atribuidos por el Ministerio Público en el caso, que investigaba al expresidente por el presunto delito de lavado de activos agravado como integrante de una organización criminal.

La investigación se centraba en presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial de 2016 del desaparecido partido Peruanos por el Kambio (PPK). El Ministerio Público inició las diligencias en diciembre de 2018, luego de que cinco personas registradas como aportantes de esa agrupación negaran haber entregado dinero para la campaña electoral.