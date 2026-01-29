El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, afirmó que no existen argumentos legales para una censura ni una vacancia contra el presidente de la República, José Jerí, al sostener que el mandatario no ha cometido ningún delito.

“Definitivamente la censura no procede. El presidente ha juramentado y está en ejercicio del cargo, por tanto, no puede ser objeto de una censura. Y argumentos para una vacancia tampoco los hay, porque en principio es una salida constitucional para el caso de un presidente de la república que haya cometido delitos especialmente graves que no puedan esperar al término de su mandato. En este caso, no hay visos de delito”, declaró.

Álvarez Miranda señaló que los pedidos de vacancia o censura forman parte de la fiscalización política a la que tienen derecho los congresistas; sin embargo, precisó que hasta el momento no se ha evidenciado una conducta dolosa por parte del jefe de Estado. “Lo que existen son especulaciones y sospechas que están siendo materia de investigación tanto en el Congreso como en la Fiscalía de la Nación”, indicó.

En esa línea, sostuvo que coincide con el pronunciamiento de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, que señala que no corresponde una censura para quien ejerce la Presidencia de la República tras haber juramentado el cargo. “Estamos ante la figura de un presidente provisional, pero no encargado. El presidente Jerí es, en este momento, un presidente constitucional”, puntualizó.

Cambio de Gobierno generaría inestabilidad

El titular de la PCM advirtió que promover un cambio en la conducción del Ejecutivo, en un contexto de elecciones ya convocadas, generaría un escenario de inestabilidad política y administrativa.

“Un cambio abrupto afecta la gestión del país”, sostuvo, al señalar que gremios empresariales, así como autoridades regionales y locales, tendrían que reiniciar procesos de coordinación que ya se encuentran en marcha. “Repetir estos procesos en pocos meses sería una burla para el país”, aseveró.

Asimismo, aseguró que el presidente Jerí ha manifestado su disposición a colaborar plenamente con la Fiscalía para esclarecer los hechos investigados. “No tiene nada que esconder”, afirmó.

Gabinete sólido

El premier reiteró que el Gabinete Ministerial se mantiene sólido y que los ministros continúan trabajando conforme a los lineamientos establecidos desde el inicio de la gestión.

“No es un compromiso con un partido político ni con los electores, es un compromiso con el Perú”, enfatizó.

Sobre la lucha contra la criminalidad, Álvarez Miranda indicó que los estados de emergencia en Lima y Callao brindan un marco legal para que la Policía actúe con mayor eficiencia. Finalmente, adelantó que el Plan de Seguridad Ciudadana se encuentra en su etapa final de revisión y podría ser aprobado, a más tardar, la próxima semana.