El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, informó que el Estado peruano dispone actualmente de 6.593 servicios públicos digitalizados, los cuales permiten a los ciudadanos realizar diversos trámites de manera virtual. Según indicó, esta herramienta busca facilitar el acceso a los servicios estatales, reducir los tiempos de atención y evitar desplazamientos innecesarios.

El anuncio fue realizado durante una ceremonia en la que también participó el presidente José María Balcázar. En la actividad también se presentó el Sello Digital, una iniciativa que reconocerá a las entidades públicas que registren avances en la transformación digital de sus servicios.

Gobierno amplió la oferta de servicios digitales

Arroyo señaló que desde el 18 de febrero, cuando asumió funciones el Gobierno de Transición, se incorporaron 183 nuevas páginas de servicios digitales. Con ello, se amplió la oferta de plataformas virtuales disponibles para la atención de la ciudadanía.

En ese contexto, sostuvo que el nuevo reconocimiento busca promover la modernización de las instituciones públicas y fortalecer el proceso de digitalización en los distintos niveles del Estado. También indicó que la iniciativa establece una hoja de ruta para continuar mejorando la prestación de servicios.

“El ‘Sello digital’ reconoce a las entidades públicas que vienen demostrando avances concretos. Al mismo tiempo establece una ruta común para que las instituciones de los tres niveles de gobierno continúen fortaleciendo sus capacidades y aceleren su proceso de transformación digital”, indicó.

✅Durante la ceremonia, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, destacó que esta iniciativa establecerá una ruta común para que las instituciones de los tres niveles de gobierno fortalezcan sus capacidades digitales, reduzcan brechas y consoliden una… pic.twitter.com/XY6IQlSBI1 — Consejo de Ministros (@pcmperu) June 30, 2026





¿Qué es el Sello Digital?

El Sello Digital forma parte de la Política Nacional de Transformación Digital al 2030 y está dirigido a instituciones de los tres niveles de gobierno. Su finalidad es fortalecer las capacidades necesarias para desarrollar servicios, soluciones tecnológicas y buenas prácticas que generen beneficios para la población.

La iniciativa contempla dos categorías de reconocimiento. La primera distinguirá a las entidades que acrediten condiciones institucionales para sostener su proceso de transformación digital, mientras que la segunda reconocerá a aquellas que utilicen la tecnología para optimizar la gestión pública y mejorar los servicios que ofrecen.

El secretario de Gobierno y Transformación Digital de la PCM, Ricardo Zapata, señaló que el proceso de evaluación se basará en criterios técnicos y evidencia verificable. En ese contexto, indió que “no se trata solamente de incorporar herramientas tecnológicas, sino de contar con capacidades que permitan mantener y mejorar los servicios en el tiempo”.

La convocatoria para obtener el Sello Digital se realizará cada año. Las entidades que cumplan con los requisitos podrán exhibir este reconocimiento en sus portales institucionales.