La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, señaló que la renuncia presentada por el ministro de Salud, Luis Quiroz, responde a motivos personales.

La premier precisó a la prensa que conversó previamente con el titular del sector, quien le explicó las razones de su decisión mediante una carta.

La jefa del gabinete precisó que, pese a haber presentado su dimisión, Luis Quiroz continúa desempeñando sus funciones mientras se atienden los asuntos pendientes del sector .

Asimismo, señaló que por el momento el Ejecutivo no evalúa un reemplazo para el cargo. “Él (ministro Luis Quiroz) sigue trabajando” , indicó la presidenta del Consejo de Ministros.

Miralles destacó que el país enfrenta una situación sanitaria compleja en estos momentos, por lo que el ministro mantiene la responsabilidad de atender temas urgentes como las campañas contra el dengue y las acciones frente a los efectos de las inundaciones en distintas regiones.

Desabastecimiento de insulina

La jefa del gabinete ministerial también se refirió al desabastecimiento de insulina en el país y aseguró que el Ministerio de Salud trabaja en un procedimiento para restablecer su provisión.

Según indicó, la normalización del suministro podría iniciarse hacia finales de la semana, mediante coordinaciones con otras instituciones del sistema sanitario.

#EnVivo



Denisse Miralles, jefa de Gabinete: Hable ayer en la mañana con Luis Quiroz, antes que presente su carta de renuncia, señaló que eran temas personales. Le manifestamos que estamos en una crisis compleja. No estamos evaluando un reemplazo, él sigue trabajando



Encuentra… pic.twitter.com/7LkXqRtkm8 — Canal N (@canalN_) March 11, 2026

Video: Canal N