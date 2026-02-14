El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, cuestionó la eventual censura contra el mandatario José Jerí y advirtió que una medida de ese tipo “violaría la Constitución” y sentaría un precedente negativo para el país.

Así declaró en RPP, tras la convocatoria a un pleno extraordinario en el Congreso para el martes 17 de febrero , día en que se debatirá la moción de censura.

Ernesto Álvarez sostuvo que el jefe del Estado no puede ser alcanzado por la figura de la censura, pues ello quebraría el principio de separación de poderes al sancionarlo en su condición de congresista.

Remarcó que la única vía constitucional para retirar a un presidente es la vacancia, conforme a los mecanismos establecidos en la Carta Magna.

No obstante, reconoció a través de dicho medio radial: “ Si hay los votos, temperamento y se impone la realpolitik a una interpretación correcta de la Constitución, simplemente habrá que aceptarlo (censura)” .

Valentín Paniagua

El titular de la PCM atribuyó la controversia a una interpretación normativa que data del 2001, durante el gobierno de Valentín Paniagua, cuando -según explicó- se adoptó una lectura excepcional debido a la fragilidad de las mayorías parlamentarias de entonces. A su juicio, esa interpretación resulta hoy “irracional” y contraria al diseño constitucional vigente.

“No debería asistir”

Asimismo, consideró que Jerí no debería asistir al pleno extraordinario ni participar en el debate o votación , dado que actualmente ejerce funciones como jefe del Estado.

Añadió que, conforme a la práctica internacional, un presidente solo acude al Parlamento para su mensaje anual o en situaciones de especial gravedad, como una declaratoria de guerra.