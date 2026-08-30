El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se pronunció sobre el vínculo entre la presidenta Keiko Fujimori y el empresario argentino Damián Valenzuela, director de Latin America Invest.

Como se recuerda, el semanario Hildebrandt en sus Trece reveló que Valenzuela coincidió varias veces con la mandataria en un spa de Santa Catalina y que estuvo presente en la toma de mando del 28 de julio, la juramentación del gabinete y la cena de gala. Según el medio, el empresario acumula cinco demandas civiles por cortes de Florida (EE. UU.): tres de empresas y dos de personas naturales.

Para el premier, el empresario argentino no tiene ninguna vinculación con el Gobierno, mas solo asistió a eventos protocolares. “Quieren llevarlo como si fuese Sarratea. A Keiko le han inventado cosas. En el caso de Sarratea había billete”, afirmó al diario Perú21.

CONTRATO DE SU ESPOSA EN EL PARLAMENTO

Consultado por la contratación de su esposa, María Alzamora Carrillo, en el Congreso, el premier aseguró que sí cumple con los requisitos exigidos y no tiene impedimento para ello.

Galarreta sostuvo que no tiene que “aclarar nada” debido a que no fue en su despacho la contratación. “Ella ha trabajado también en el sector privado desde hace muchos años; trabajó en Confiep un tiempo. Yo no tengo que aclarar nada, porque yo no he contratado. Que aclare la institución”, señaló.

Sobre los cuestionamientos por una presunta “facción galarretista” dentro del gabinete, aseguró que el equipo está “absolutamente unido”. A Miki Torres, presidente del Senado, lo consideró incluso como “un hermano menor”.