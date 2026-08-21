Sensaciones divididas dejó la presentación del premier Luis Galarreta, junto a los ministros César Astudillo (Interior) y Marco Vinelli (Desarrollo Agrario y Riego), sobre la política general del Gobierno y la respuesta que este tendrá, en los próximos meses, ante la crisis generalizada de inseguridad ciudadana en el país.

La exposición realizada ante la Cámara de Diputados del Congreso dejó una serie de críticas y cuestionamientos, tanto de la oposición como de bancadas afines al oficialismo, pero también hubo quien resaltó los alcances del premier y los objetivos del nuevo Gobierno.

Acercamiento

El primer ministro llegó al Congreso poco antes de las 10:00 a.m., hora acordada para la presentación, junto a la totalidad de integrantes del Gabinete Ministerial. A diferencia del modelo parlamentario anterior, esta exposición no conlleva a un pedido obligatorio de voto de confianza.

La exposición de la Política General de Gobierno 2026-2031 se dividió en cinco ejes. Los primeros abordan la “reducción de la inseguridad ciudadana” y la “vulnerabilidad de la población, de los ecosistemas y los medios de vida frente a desastres y al cambio climático”.

Luego, se busca “fortalecer el desarrollo integral de las personas y sus oportunidades”, “elevar la productividad del país, con empleo formal e integración económica del territorio” y “consolidar la gobernabilidad democrática y el Estado de derecho para fortalecer las instituciones y gestionar los conflictos”.

Galarreta señaló que estos ejes buscan que “el Estado vuelva a funcionar para la gente”, con “seguridad que se sienta, servicios que lleguen, obras que terminen, reglas que permitan invertir y crecer, y un Gobierno que pueda explicar qué hizo, cuánto avanzó y qué falta por hacer”.

“Quiero ser claro ante la representación nacional: Este Gobierno no viene a confrontar. Viene a resolver problemas, a ordenar, a ejecutar y, en un plazo razonable, empezar a tener resultados y rendir cuentas”, afirmó.

En ese contexto, destacó una mención cronológica sobre el tiempo en el que el Gobierno aspira a plasmar sus objetivos, el cual se fijó en seis meses.

“No todo resultado se obtiene en seis meses, pero en seis meses sí tiene que poder demostrarse que el Gobierno empezó, contrató, entregó, aprobó, destrabó o puso en funcionamiento aquello que dijo que iba a hacer”, señaló.

Programa

El premier Galarreta anunció múltiples medidas (ver infografía). Las más resaltantes están relacionadas a la reforma procesal penal y la inversión que recibirá la Policía Nacional –19 millones de soles para la División de Extorsiones–.

Sobre el primer punto, indicó que el gobierno revisará y corregirá las normas para evitar una “puerta giratoria” en las comisarías; es decir, que los detenidos por delitos graves puedan salir a las calles en la brevedad.

“Eliminaremos la posibilidad de aplicar mecanismos como la terminación anticipada en los casos de delitos violentos, de acuerdo con el marco constitucional. (…) Por eso, felizmente, aún no se ha presentado la (solicitud de) delegación de facultades, porque estamos afinando exactamente dónde están esos problemas”, indicó.

En relación a dicho pedido, afirmo que “este gobierno va a batir el récord de presentar el proyecto de delegación de facultades más rápido de la historia”.

“El más cercano ha sido (presentado en) 45 días, nosotros llevamos 22. Lo estamos puliendo para poder tener todas las herramientas”, acotó.

De otro lado, destacaron medidas para contribuir al deshacinamiento de las cárceles, entre ellas, el uso de cuarteles militares en desuso y otros terrenos, a través de convenios, para trasladar a “internos por delitos menores, sentenciados por alimentos y otras personas que no revistan un alto nivel de peligrosidad”.

Al frente

El ministro del Interior, César Astudillo, también brindó una exposición posteriormente cuestionada, principalmente, por la no remoción de Óscar Arriola como comandante general del a PNP. Un aspecto clave que Astudillo no abordó en su primera intervención.

“No vengo a presentarles una lista de policiales o a hablar de tasas de homicidio a veinte días de haber asumido, vengo a presentar una estrategia para recuperar la seguridad del país porque entendemos todos que el crimen ha cambiado”, inició.

Al igual que el premier, el titular del Mininter también expuso una serie de objetivos establecidos en su sector. Detalló que busca “fortalecer la Inteligencia policial” para “anticiparnos al crimen”, asignar presupuesto “que llegue hasta al agente operativo que está en la calle”, entre otros.

“Los delitos y las amenazas son totalmente diferentes en Tumbes, Tacna, Lima o Ayacucho. Estamos trabajando con estrategias diferenciadas, según la realidad de cada región y la modalidad criminal. Los presupuestos destinados a combatir el crimen no están llegando por una burocracia entrampada y por corruptos miserables”, indicó.

Asimismo, en otra intervención, aclaró que “el Congreso saliente aprobó una ley que impide la remoción del comandante general. Lo prohíbe, tiene que estar dos años. (…) Para que cese tiene que morirse, incurrir en la comisión de un delito flagrante, tener un delito doloso con sentencia en el Poder Judicial o tener un impedimento físico grave. Más que causales son candados, difícil que se cumplan. Yo no voy a firmar ningún documento contra una ley que se ha dado aquí. Creo que ninguno de ustedes lo haría. Esa ley se dio por insistencia”, puntualizó.