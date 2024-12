Luego de la decisión del Congreso de extender por seis meses el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el premier Gustavo Adrianzén Olaya dio sus primeras impresiones sobre el tema y dejó sentada la sensación de que el Gobierno tendría ánimos de observar la normativa.

Si bien no adelantó ninguna opinión, el primer ministro refirió que este dictamen, más allá de empoderar al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) como ente rector de las actividades mineras artesanales, estaría restringiendo facultades o competencias que ya fueron conferidas a las direcciones regionales de minería.

“Vamos a presentar una opinión, revisaremos si es conforme a la Constitución y si está de acuerdo daremos nuestra opinión y si corresponde promulgarla, lo haremos; y si corresponde observarla, también seguiremos ese camino”, indicó a RPP.

Ley del Gobierno

Consideró que existe un problema político y social sobre la pequeña minería y afirmó que la alternativa más segura es la Ley MAPE que fue impulsada por el Ejecutivo.

“Hay un problema que no solo es minero o ambiental, sino es político y social. El Ejecutivo, en cumplimiento de la disposición del Congreso, hizo llegar la Ley MAPE que no es la ampliación del Reinfo. No acogieron a esta norma y se prorrogó seis meses”, agregó.

Sostuvo que dicha norma permitirá a que no estén expuestos al abuso ni que los mineros trabajen en condiciones infrahumanas.

Correo conoció que, desde este lunes, la Comisión de Energía y Minas empezará a estudiar la Ley MAPE.

De otro lado, Adrianzén cuestionó la censura al exministro de Energía y Minas Rómulo Mucho y aseguró que los parlamentarios actuaron por presión de los mineros.

“No puedes retirar a un ministro de Estado encargado de un tema tan serio en una crisis como esta para promover una censura”, manifestó el premier.

TE PUEDE INTERESAR