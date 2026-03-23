El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, se refirió a temas de seguridad ciudadana, la coyuntura política y el reciente robo de lingotes de oro en la Costa Verde. El premier indicó que, hasta el momento, no se ha presentado una denuncia formal sobre el caso; sin embargo, subrayó que las autoridades deben iniciar una investigación de oficio.

Arroyo sostuvo que uno de los principales ejes de su gestión será la lucha contra la delincuencia y la minería ilegal. En ese contexto, destacó que la extorsión se redujo en un 39% entre enero y marzo de 2025 y el mismo periodo de 2026, cifra que —según afirmó— evidencia avances en las estrategias aplicadas por el Ejecutivo.

El titular de la PCM también se pronunció sobre su designación en el cargo y aseguró que desconocía que sería el reemplazo de la exjefa del Gabinete, Denisse Miralles.

“No sabía que yo iba a ser reemplazo de Denisse Miralles”, declaró en Panorama, y añadió que asumió la función con responsabilidad en un contexto complejo.

Posteriormente, el premier habló respecto al estado de salud del presidente José María Balcázar, asegurando que se encuentra en buenas condiciones y que continúa cumpliendo actividades en distintas regiones del país.

En ese sentido, Arroyo dijo que sostendrá reuniones con transportistas para atender sus demandas, en especial ante el alza del combustible y los problemas de inseguridad y extorsión.