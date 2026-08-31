El ministro de Defensa se trasladará a la región La Libertad para coordinar acciones junto a las Fuerzas Armadas, tras el asesinato de cuatro personas y el secuestro de un ciudadano la madrugada de este domingo 30 de agosto en la ciudad de Trujillo.

El anuncio fue realizado por el premier Luis Galarreta, quien calificó lo ocurrido como una situación “inaceptable” y rechazó la violencia registrada en la zona. Según explicó, la Policía Nacional del Perú ya se movilizó como primera respuesta ante el ataque.

Además, Galarreta precisó que el viaje del titular de Defensa, Rafael Belaunde, se dará en una acción conjunta con las Fuerzas Armadas, y adelantó que este lunes por la mañana se presentará un reporte con los resultados de las diligencias, incluyendo identificación de los presuntos cabecillas.

PIDE APROBACIÓN DE FACULTADES

Galarreta aprovechó el anuncio para reiterar la urgencia de que el Congreso apruebe la delegación de facultades legislativas, especialmente por el tema de seguridad ciudadana.

“Que nuestro servicio de inteligencia pueda tener operaciones para detectar a tiempo estas bandas criminales, más allá de si es o no arreglos de cuenta. Lo segundo es poder identificar y denominar grupos hostiles, a que estas bandas también criminales como grupos terroristas, para que las Fuerzas Armadas puedan tomar acción”, dijo Luis Galarreta en pronunciamiento.

Asimismo, el premier remarcó que, como Estado, no se detendrán las acciones frente a la violencia, mientras se espera la aprobación de dichas facultades en el Parlamento.