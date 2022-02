El premier Aníbal Torres minimizó las críticas al ministro de Salud, Hernán Condori respecto a su idoneidad en el cargo tras la revelación de una investigación por presunta corrupción y manejos que tuvo como funcionario de salud.

“Sobre el ministro de Salud, no tiene ninguna sentencia, no tiene siquiera ninguna acusación fiscal. No tiene ninguna resolución administrativa que lo sancione”, precisó Torres Vásquez en declaraciones a Canal N.

Condori, vale precisar, tiene en su contra una investigación preparatoria en el Ministerio Público por los presuntos delitos de cobro indebido y negociación incompatible en agravio al Estado.

Esta investigación -que se encuentra en etapa previa a la acusación- tiene que ver con un proceso de contratación del personal CAS en la Red de Salud de Chanchamayo, en febrero del 2019 y está a cargo de la fiscalía anticorrupción de La Merced.

Condori es imputado como director de la Red Salud de Chanchamayo durante la gestión de Vladimir Cerrón cuando era gobernador regional de Junín.

Además, su nombre figura en un informe de auditoría de la Contraloría por la compra de un tomógrafo para el Hospital II-2 de La Merced, valorizado en S/ 1,250,000.

Hernán Condori Machado fue nombrado ministro de Salud en reemplazo de Hernando Cevallos | Foto: Minsa

CELERIDAD. Sobre la investigación que el Colegio Médico del Perú (CMP) abrió contra Hernán Condori para determinar si tiene procesos éticos abiertos, así como la evaluación de una denuncia por ejercicio ilegal de la medicina, Torres señaló que “eso se debe acelerar”.

“Se dice que hay un proceso en el Consejo de Ética del Colegio de Médicos, pues eso se debe acelerar rápidamente”, señaló Torres Vásquez.

CITADO. Por su parte, Hitler Saavedra (Somos Perú), presidente de la Comisión de Salud del Congreso de la República, informó que su grupo de trabajo ha citado al titular del sector, Hernán Condori, para que responda sobre los cuestionamientos en su contra y detalle los lineamientos de su gestión para el martes 15 de febrero, a las 11 de la mañana.

“El ministro está citado para el martes 15 de febrero a las 11 de la mañana. Inicialmente queremos saber los lineamientos a seguir, saber cómo ha hallado el Ministerio y cuál es su política como ministro”, dijo Saavedra a Canal N.

En esa línea, recordó las renuncias de los integrantes del Comité Consultivo del Minsa, tras la designación de Condori como titular del sector.

“Hay una mala sensación [por las renuncias en el Minsa], por eso queremos oír al ministro, no podemos estar a la deriva sin lineamientos, es la pandemia la que lo requiere”, agregó.

El documento que cita al ministro, compartido en las redes sociales de la comisión de Salud. menciona también los cuestionamientos en contra de Condori como la publicidad al “agua arracimada” y las recomendaciones de tratamiento para pacientes con COVID-19 como la ivermectina y azitromicina.