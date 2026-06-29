El virtual vicepresidente de la República, Luis Galarreta, afirmó que varios integrantes del equipo técnico que acompañó la campaña del gobierno electo integrarán el futuro Consejo de Ministros . Sin embargo, aclaró que la conformación del gabinete aún no está definida y que los anuncios se realizarán una vez que se oficialicen los resultados electorales y se inicie el proceso de transferencia de gestión.

En entrevista con “Punto Final”, Galarreta indicó que una de las principales prioridades de la nueva administración será ejecutar un plan de prevención frente al fenómeno de El Niño, con el objetivo de reducir el impacto de posibles lluvias intensas y desastres naturales. Señaló que este tema será atendido desde el inicio del mandato debido a su importancia para diversas regiones del país.

Otro de los ejes de trabajo, sostuvo, será el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. En ese sentido, adelantó que el Gobierno impulsará la adquisición de cámaras de videovigilancia y otras medidas orientadas a mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades frente a la delincuencia.

En materia económica, Galarreta reiteró que existe la intención de mantener a Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva (BCR), al considerar que su continuidad contribuiría a preservar la estabilidad económica y la confianza de los mercados durante el cambio de gobierno.

Respecto a la conformación del gabinete ministerial, explicó que todavía no se han tomado decisiones definitivas sobre los nombres que asumirán las distintas carteras. No obstante, remarcó que varios profesionales que participaron en la elaboración del plan de gobierno y el equipo técnico serán convocados para asumir responsabilidades en la nueva administración.

Finalmente, el virtual vicepresidente señaló que el próximo gobierno espera recibir la información oficial correspondiente para iniciar la transición con las actuales autoridades y avanzar en la planificación de las primeras acciones que se ejecutarán al inicio del mandato.