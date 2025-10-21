El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, se presentará mañana miércoles ante el Congreso de la República a fin de exponer las propuestas de política general del Gobierno de transición y solicitar el voto de confianza de la Representación Nacional.

Así lo informó el primer vicepresidente del Congreso y encargado de la presidencia, Fernando Rospigliosi, quien indicó que con ese propósito se convocará a sesión del pleno para las 16:00 horas.

Tras la presentación del premier y el debate correspondiente, el Parlamento decidirá la aprobación o no de la investidura al Gabinete Ministerial.

El domingo pasado, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) propuso al Congreso asistir al pleno el miércoles 22 para presentar los lineamientos de su gestión y pedir el voto de confianza.

PLAZO. La investidura al Gabinete Ministerial está regulada en el artículo 130 de la Constitución Política y el artículo 82 del Reglamento del Congreso.

El último dispositivo establece que el premier debe concurrir al Congreso, acompañado de los demás ministros, dentro de los 30 días naturales de haber asumido sus funciones (hasta el 13 de noviembre), para exponer la política general del Gobierno y pedir el voto de investidura.

Como se recuerda, el jefe del equipo ministerial del Gobierno de transición y los 18 ministros de Estado asumieron sus cargos el pasado martes 14 de octubre ante el presidente José Jerí.

En su primer pronunciamiento, Álvarez aseguró que el Ejecutivo prepara un paquete de medidas para declarar el estado de emergencia en Lima Metropolitana para combatir la criminalidad. Los otros dos ejes prioritarios del Gobierno son garantizar las proximas elecciones y promover mayores inversiones.