Este lunes, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles acudió al Parlamento para reuirse con el titular de la Mesa Directiva, Fernando Rospigliosi. La premier llegó antes del mediodía para coordinar la fecha en la que el Gabinete asistirá a solicitar el voto de confianza.

Tras concluir el encuentro con el presidente del Congreso, Miralles confirmó ante la prensa que la fecha de presentación del Gabinete será el miércoles 18 de marzo. Asimismo, indicó que el Ejecutivo se encuentra coordinando acciones para atender la emergencia climática que golpea diferentes regiones del país, principalmente Arequipa, así como continuar la lucha contra la delincuencia y garantizar un proceso electoral transparente.

En otro momento, se refirió a algunos comentarios expresados por congresistas que señalan una supuesta “repartija” en el gabinete y que podrían costarle el voto de investidura. Al respecto la titular de la PCM indicó que los miembros del Ejecutivo no tienen “color político”.

“Somos peruanos que, en un espacio de emergencia de nuestro país, en una crisis institucional, hemos asumido la responsabilidad de trabajar por lo más importante, que son los peruanos, para que no tengan una afectación en la provisión de los servicios públicos y que puedan tener a su Estado presente y funcionando”, expresó.