El Ministerio de Relaciones Exteriores presentó oficialmente a Javier González-Olaechea como candidato de Perú al cargo de director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el periodo 2027-2032.

González-Olaechea es doctor en Ciencia Política y fue canciller entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024, bajo el mandato de la presidenta Dina Boluarte.

“Los gremios empresariales y sindicales han apoyado de forma documentada, pública y expresa esta unidad en torno a la candidatura peruana”, dijo en conferencia de prensa junto al canciller Carlos Espá.

La elección será en noviembre de este año.