La congresista María Taipe, de la bancada de Perú Libre, presentó un proyecto de ley que crea un Sistema Previsional Alternativo para beneficiar a personas que se dedican a brindar servicios de reparto, mensajería y movilidad por medio de plataformas digitales, así como a todas aquellas personas que desarrollen actividades económicas fuera de planilla.

“Las disposiciones contenidas en la presente Ley son aplicables a toda persona que de manera independiente brida servicios de reparto, mensajería y movilidad por medio de plataformas digitales en el territorio nacional, pudiendo ser extendida a todas aquellas personas que desarrollen actividades económicas sin vínculo laboral, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la misma”, se indica en la iniciativa.

Según la iniciativa, los aportes de estas personas se darán mediante la adquisición de un bien o servicio pagando el Impuesto General a las Ventas (IGV).

“Al momento de emitirse la boleta electrónica, automáticamente se destinará el cinco por ciento (5%) del IGV a la Cuenta Individual del afiliado, dicho fondo será acumulado en una cuenta individual en el Banco de la Nación o en la entidad financiera de elección del afiliado”, se detalla.

La propuesta plantea que el Sistema Previsional Alternativo será complementario al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), al Sistema Privado de Pensiones (SPP) y a los demás regímenes previsionales, no excluyéndolos ni modificándolos.

“El Sistema es complementario, no alternativo, respecto de los sistemas previsionales vigentes y se sustenta en el marco constitucional de los artículos 100 y 110 de la Constitución Política, donde se soslaya que la Seguridad Social es un derecho reconocido por la Constitución y que a su vez es esta quien determina que es el Estado el encargado de garantizar un otorgamiento eficaz y digno de las prestaciones en materia de pensiones, que cubran las necesidades básicas del jubilado y que además no sea un patrimonio exclusivo y excluyente del trabajador, no restringiéndose solamente a un grupo”, se acota.

