Elmer García Gutiérrez, quien es subgerente en la Central de Abastecimiento de Bienes de EsSalud, mintió sobre su identidad tras estar por más de dos horas en el inmueble de Breña, donde el presidente Pedro Castillo despachaba extraoficialmente.

Advertidos de su presencia en el Pasaje Sarratea, Cuarto Poder siguió al funcionario el pasado 21 de octubre y este se identificó como “Carlos Ponce”. Además, negó haberse citado con el mandatario Pedro Castillo.

“Ni sabía que estaba ahí... No lo conozco. (La reunión) no es secreta. No tengo nada que ver con el presidente”, respondió al reportero del dominical.

Según informó El Comercio, “Carlos Ponce” en realidad es Elmer García, quien desde el 25 de agosto es subgerente de Almacenamiento y Distribución de la Gerencia de Adquisiciones de Bienes Estratégicos de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (Ceabe) de Essalud. La resolución de su nombramiento fue firmada por el titular del EsSalud, Mario Carhuapoma.

El funcionario, tras negar su identidad, aseguró que su presencia en la casa de Breña era porque “había visitado a mis amigos nada más”. “A mis amigos, Tania...”, contestó en referencia a Tania Peralta Sánchez, socia de Segundo Sánchez Sánchez, amigo de Castillo Terrones y dueño de la casa donde ocurrieron las citas secretas.

Tanto Tania Peralta como Segundo Sánchez son socios en la empresa Aldalab SAC, dedicada a la venta de equipos biomédicos. El domicilio legal de la firma es Pasaje Sarratea 121, Breña, el inmueble que también sirvió a Pedro Castillo como base durante la campaña electoral y durante sus primeros días de gestión.

