En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, la Presidencia de la República reafirmó su compromiso con la igualdad y el respeto a la diversidad en el país.

A través de un mensaje difundido en la red social X, destacó la necesidad de erradicar el racismo en todas sus formas.

El pronunciamiento advirtió que la discriminación afecta especialmente a los pueblos indígenas, originarios y afroperuanos, y subrayó que construir un Perú más justo implica eliminar prácticas excluyentes .

En ese sentido, hizo un llamado a la unidad para avanzar hacia una sociedad libre de racismo.

Asimismo, en el contexto del Día Mundial del Síndrome de Down, el Ejecutivo reiteró su compromiso con la inclusión y el reconocimiento de las capacidades de todas las personas. Indicó que se promueven oportunidades que permitan el desarrollo pleno de los ciudadanos en condiciones de igualdad.

Finalmente, la Presidencia señaló que se continuará trabajando para consolidar un país más inclusivo, donde se garantice el respeto, la participación y la igualdad de oportunidades para todos.