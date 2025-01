Este lunes, la presidenta de la República, Dina Boluarte, participa en el MUNI Ejecutivo Alcaldesas, instancia dirigida a las máximas autoridades provinciales y distritales del país, en el distrito de San Borja.

“No vamos a agachar la cabeza a ningún acoso político”, sostuvo la mandataria, tras cuestionar a un sector de la izquierda, denominado ‘caviar’, por no solicitar la renuncia ni vacancia de los exjefes de Estado que la precedieron.

Boluarte aseguró que cuando culmine su gobierno entregará 100 colegios, más de que otros mandatarios que en cinco años han entregado solo la mitad.

“Otros presidentes en cinco años consecutivos de gobierno, cuando los caviares no han dicho vacancia ni que renuncien, han entregado 50 colegios o menos, inclusive; nosotros, en dos años, y en los tres años y medio que vamos a gobernar, vamos a entregar mucho más allá de los 100 colegios, tanto bicentenarios y Proniec”, sostuvo Boluarte Zegarra.

Además, en otro momento de su discurso, la jefa de Estado señaló: “A nosotros nos podrán armar mil carpetas, sueltan la noticia, lo viralizan y lo repiten, y al cansancio o porque lo hacen muy rápido abren las carpetas fiscales. Nosotros vamos a ir a responder con la paz y la tranquilidad en el alma, porque no tenemos rabo de paja y nada que esconder. No tenemos ninguna carpeta por corrupción. No soy mentirosa, ni ladrona”.

La presidenta Dina Boluarte acudió junto al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén; también estuvo presente los ministros Morgan Quero y Ángel Manero.

Dina Boluarte concluye diligencia en la Fiscalía por presunta omisión de funciones

La presidenta de la República, Dina Boluarte, culminó su comparecencia en la sede central del Ministerio Público este lunes, en el marco de la investigación por presunta omisión de funciones durante su gestión.

La diligencia, que se extendió por aproximadamente cuatro horas, forma parte de las pesquisas que realiza la Fiscalía para esclarecer posibles irregularidades.

El procedimiento comenzó a las 9:00 a. m., y durante este tiempo, la mandataria respondió preguntas relacionadas con las acusaciones en su contra.

Según informó su abogado, Boluarte asistió con una actitud colaborativa, aunque dejó abierta la posibilidad de guardar silencio, un derecho que le asiste durante las diligencias judiciales.

La salida de la presidenta de la sede fiscal estuvo marcada por un despliegue de seguridad que incluyó escoltas y vehículos policiales. Sin embargo, Boluarte optó por no brindar declaraciones a la prensa tras su participación en el procedimiento.

Este no es el único proceso que enfrenta la jefa de Estado. En los próximos días, deberá presentarse nuevamente ante la Fiscalía para declarar sobre el caso conocido como “Cofre”, otra investigación que involucra presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

