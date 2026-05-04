El presidente de la República, José María Balcázar, cuestionó la adquisición de 24 aviones de combate F-16 Block 70 a Estados Unidos. Según sus declaraciones en el programa Sin Rodeos, el proceso se habría realizado sin licitación pública y bajo un esquema reservado que habría limitado la participación de entidades de control.

El mandatario sostuvo que la operación se habría concretado sin la intervención del Ministerio de Economía y Finanzas. Además, señaló que la decisión se habría tomado en un contexto de discrecionalidad que compromete la transparencia del procedimiento.

¿Cómo se concretó la compra?

Balcázar indicó que la adquisición se habría definido en una etapa de selección entre propuestas de distintos países. En ese proceso habrían participado alternativas de Francia y Suecia antes de optar por el proveedor estadounidense.

De acuerdo con su explicación, la decisión final habría favorecido a la empresa Lockheed Martin. El contrato se habría estructurado bajo condiciones de reserva que limitaron el acceso a información del proceso.

“Cuando se presentó el punto de quiebre y se tenía que decidir si se compraban aviones franceses, suecos o americanos, el gobierno de Jerí acordó que ese proceso se termine. Y ahí acuerdan que se debe comprar solamente a los americanos. Los F-16”, aseguró.

Observaciones sobre el procedimiento

El jefe de Estado afirmó que la compra se habría formalizado mediante una disposición interna de carácter confidencial. Esta medida habría establecido que solo las partes involucradas directas conocieran los detalles de la transacción.

Además señaló que este esquema habría reducido la intervención de los mecanismos habituales de fiscalización. En ese sentido, cuestionó la ausencia de un concurso público para una operación de gran magnitud.

El valor total de la operación ascendería a aproximadamente 3,500 millones de dólares. Según lo informado, ya se habría efectuado un adelanto de 462 millones de dólares al fabricante.

El mandatario sostuvo que existen márgenes para revisar los términos del contrato. Incluso mencionó la posibilidad de reducir la cantidad de aeronaves adquiridas en una eventual renegociación.

¿Qué pasará con el contrato?

Balcázar indicó que el próximo gobierno tendría la facultad de evaluar la continuidad del acuerdo. Señaló que la decisión final podría implicar su validación o modificación.

En ese contexto, sostuvo que existen elementos legales que permitirían replantear la operación. Afirmó además que la revisión dependerá de la evaluación de la nueva gestión estatal.