El presidente José María Balcázar arribó esta mañana a la provincia de Jaén en la región Cajamarca con el objetivo de reunirse con autoridades locales y representantes de gremios agrarios que exigen soluciones urgentes a sus demandas históricas. La visita se produce en un contexto de alta tensión social ante la amenaza de una paralización indefinida convocada para el próximo 16 de marzo si el Gobierno no ofrece respuestas concretas.

El jefe de Estado llegó acompañado de una delegación ministerial encabezada por la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles. Completaron la comitiva el ministro de Defensa, Luis Arroyo Sánchez, y el titular de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera.

A su arribo a la provincia Balcázar fue recibido por las principales autoridades locales de la región cajamarquina. Posteriormente recibió honores militares por parte del Ejército del Perú y pasó revista a la tropa en reconocimiento a su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas.

La Presidencia de la República difundió en sus plataformas oficiales los alcances de la agenda programada para esta jornada.

“Tras su arribo a esta importante provincia de la región Cajamarca, el presidente José María Balcázar inicia una agenda de trabajo enfocada en fortalecer el desarrollo y bienestar de la población”, publicaron en redes sociales este sábado.

Gremios exigen soluciones o declaran paro

El coordinador nacional de gremios agrarios, Marino Flores, había anticipado el pasado 10 de marzo que el presidente cumpliría su promesa de visitar Jaén tras un primer encuentro en Palacio de Gobierno. En aquella reunión el mandatario se comprometió personalmente a trasladarse a la zona para escuchar de primera mano las demandas del sector.

Los gremios agrarios concentran sus reclamos en la atención de obras de infraestructura paralizadas por administraciones anteriores y la revisión del Registro Integral de Formalización Minera. Los representantes del campo consideran que ambas problemáticas frenan el desarrollo productivo y agravan la inseguridad en las zonas rurales de Cajamarca.

En declaraciones a Exitosa, Flores informó que distintos sectores como Cutervo, Cajamarca y Jáen se encuentran listos para acatar una paralización indefinida de no encontrar pronta resuesta del Gobierno.

Las reuniones de trabajo coordinadas con el Ejecutivo durante la visita del mandatario definirán si los gremios suspenden o ratifican el paro anunciado para los próximos días.