En conversación con diario Correo, el titular de Comex Perú remarcó que el presidente Castillo en Washington aseguró que incentivaría la minería; en el Consejo Nacional del Trabajo, hace una semana, que garantizaría la seguridad jurídica; en la CADE Ejecutivos, hace 4 días, que promovería la inversión privada. No obstante estas promesas, lamenta que, la primera ministra, Mirtha Vásquez, va a Ayacucho y firma un acta para cerrar 4 operaciones mineras.

MIRA AQUÍ: Premier Mirtha Vásquez se lava las manos

La primera ministra firmó un acta con comunidades de Ayacucho comprometiéndose con el cierre de cuatro operaciones mineras. ¿Se cumplen los criterios legales?

El gran problema que vemos acá es la inconsistencia evidente en un acta firmada en los términos que se ha dado a conocer. Esto sucede en un contexto en el que no hubo diálogo con el sector privado. Además, es un acta que no cumple con los criterios legales, es decir, se está tomando una decisión que no está en línea con el contorno legal.

Hace poco en la CADE Ejecutivos los representantes del Gobierno declararon que querían fomentar la inversión privada ¿no? Entonces, este grado de inconsistencia genera muchas dudas, mucha incertidumbre. Realmente, ¿cuál es el espíritu que tiene el Gobierno con respecto a la generación de empleo por parte de los privados? Genera muchas dudas.

¿Por qué afirma que no hubo diálogo? La premier en un tuit celebraba con júbilo que había “triunfado el diálogo”

Me refiero a que no hubo diálogo con la parte afectada. Las operaciones mineras que la señora premier se ha comprometido a cerrar nunca fueron consultadas con respecto a los temas de fondo cuestionados.

Las organizaciones que han hecho la demanda sostienen que hay contaminación minera en las cabeceras de cuenca. ¿No es cierto?

La realidad es que todas estas operaciones mineras están supervisadas. No hay ningún cuestionamiento de los entes reguladores con respecto a que se esté generando contaminación. Entonces, ¿cómo es posible, si no hay evidencia, que la primera ministra salga a comunicar que va a cerrar operaciones porque hay contaminación? Sin haber ido a las operaciones mineras para ver si, efectivamente hay contaminación.

El presidente Castillo ha declarado en diversos foros que incentivaría la inversión privada. ¿No está siendo coherente?

Lo que nos preocupa no es solo que hayan cerrado cuatro operaciones mineras. Es que las palabras del presidente quedan sin valor. Quedan automáticamente desvalorizadas porque el presidente, en su viaje a Washington, aseguró que va a incentivar las inversiones; viene al Consejo Nacional del Trabajo, el sábado pasado, donde expresó que iba a garantizar la estabilidad jurídica; y viene a la CADE Ejecutivos y pide las inversiones; y luego viene la primera ministra, sin tener ningún diálogo con las empresas mineras afectadas, a firmar un acuerdo con algunas organizaciones de la zona y prometerles que se va a cerrar minas. Eso es de una inconsistencia absoluta. La pregunta es ¿quién, realmente, está gobernando en el país? ¿Es el presidente? ¿Es la primera ministra? ¿Por qué surge este desacuerdo?

¿Esto va a afectar las exportaciones del país?

Cuando hablamos de exportaciones nos referimos a ingresos de divisas, de dólares que le permiten al país comprar las cosas que se necesitan. Hoy en día el 60% de las exportaciones son mineras, o sea el 60% de los dólares que ingresan al Perú son por la minería. Afectemos la minería y no van a entrar esos dólares que son más o menos U$31.000 millones al año. ¿Qué pasaría si nos quedamos sin esos ingresos? Los principales productor de exportación minera son el cobre, que es el principal; hierro, zinc , plata y oro.

¿Qué representa para la economía una premier que parece no simpatizar con la minería?

Eso ya se está manifestando. La premier, en años pasados, fue miembro de la una ONG que operó en Cajamarca de manera muy activa y, según entiendo (…) esa ONG fue la principal promotora de que Conga no vaya. Aparentemente, tenemos una primera ministra que, claramente, tiene una visión antiminera y lo está mostrando con su acción. Sería importante que aclare.

VIDEO RECOMENDADO

Juan Carrasco y Jorge Prado juraron como ministros de Defensa y Producción