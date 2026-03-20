El presidente ejecutivo de EsSalud, Luis Rosales, señaló que no obstaculizará las investigaciones relacionadas con las contrataciones de servicios de alimentación en hospitales de Lambayeque, tras las denuncias que involucran a empresas vinculadas a familiares de Brunella Horna.

Durante una visita a la región, el funcionario indicó que las autoridades competentes ya vienen interviniendo en el caso y aseguró que su gestión colaborará con el proceso.

“Después de las denuncias la Fiscalía, los entes correspondientes ya han intervenido (…) Yo no voy a entorpecer [las investigaciones], voy a dar las facilidades”, declaró.

El caso se originó luego de que se revelara que familiares de Brunella Horna habrían obtenido contratos que superan los dos millones de soles con EsSalud para el suministro de alimentos al Hospital II Luis Heysen Incháustegui, en la ciudad de Chiclayo.