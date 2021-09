El titular de la Comisión de Educación del Congreso de la República, Esdras Medina Minaya, señaló que no tiene interés particular por ninguna universidad y que el fin de reunirse con algunos representantes de universidades no licenciadas es solucionar los problemas de estudiantes perjudicados.

“Nuestra posición es recibir a todos los ciudadanos representantes de diferentes instituciones, en este caso de las universidades públicas, privadas y asociativas. Es nuestra obligación escucharlos porque para eso hemos sido elegidos y eso no quiere decir que tenemos una posición de un lado o de otro. Nuestro único interés es que los estudiantes no sean afectados”, sostuvo.

Medina dio su posición tras la exposición del titular de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), Oswaldo Zegarra Rojas, en el grupo legislativo que preside.

Asimismo, aclaró los cuestionamientos en su contra por supuestamente no ser titulado. “También debo señalar que soy titulado en la Universidad Nacional de San Agustín (...) ahí he estudiado y no tengo interés en ninguna universidad, al contrario, queremos buscar el beneficio fundamental para los estudiantes”, aseguró.

En otro momento, se mostró de acuerdo en que la Sunedu brinde tiempo a las universidades a fin de que puedan organizarse y garantizar que los estudiantes no sean perjudicados en la continuidad de sus actividades académicas.

“Desde la Comisión estaremos vigilando a los universitarios de 51 universidades que no obtuvieron sus licencias. Se sabe que la situación del 30% de ellos aún está pendiente pero también es saludable que el 70% ya cuenten con una ruta de continuidad de estudios”, dijo.

