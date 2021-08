El flamante presidente de la Comisión de Educación, Esdras Ricardo Medina Minaya (Renovación Popular) es un cristiano evangélico seguidor de la iglesia Las Asambleas de Dios del Perú, una devoción heredada de sus padres, ambos pastores evangélicos. No es dirigente del grupo conservador “Con mis hijos no te metas”, aclara, pero sí ha participado en varias marchas de esta agrupación porque, confiesa, es “provida y profamilia” desde niño. Aunque su elección ha despertado suspicacias, Medina presenta una larga experiencia en el sector Educación.

TE PUEDE INTERESAR | Renovación Popular no cederá Comisión de Educación a Perú Libre

¿Considera que su elección ha sido limpia y democrática?

Ha sido una elección establecida por el Congreso. Según el porcentaje que le corresponde a cada bancada se distribuyen las comisiones de trabajo. Luego, se distribuye a cada bancada la presidencia de comisiones. A Renovación Popular le han correspondido las presidencias de Educación e Inteligencia.

Usted es administrador de negocios y empresario, ¿es correcto?

Soy licenciado en administración, he estudiado educación, he trabajado durante muchos años en la gerencia de educación de Arequipa; en la Unidad de Servicios Educativos (ahora UGE) en Cailloma; también en Arequipa Norte. Enseñé 10 años en el colegio El Pionero, en Caima, en el nivel de secundaria. Más tarde entré al sector privado desarrollando colegios particulares en Arequipa. Siempre he estado ligado a la educación. Entonces, conozco el sector público casi 25 años; también el privado.

Un sector no ha recibido bien su elección por ser usted un activista de “Con mis hijos no te metas”, movimiento cristiano conservador que ataca el enfoque de género.

Primero, no conocen mi trayectoria. Tengo una larga experiencia en el sector educación. Segundo, creo que los más preocupados son los de Perú Libre. Creo yo que Perú Libre tiene la intención de copar el aparato del Estado. Ya está en el Gobierno, en el Ministerio de Educación. Ahora querían copar la Comisión de Educación. Hay que recordar que Perú Libre intentó reformar la currícula escolar en Junín. Hay que tener mucho cuidado.

El presidente Castillo intentó que el Congreso reconsidere los acuerdos y entregue Educación a Perú Libre. ¿Qué piensa al respecto?

Cuándo se ha visto a un presidente que se desvela por una comisión. Primera vez. Él ha intentado tener injerencia indebida en el Congreso, cosa que no le corresponde. Como sabemos, el Gobierno acaba de reconocer a un sindicato de profesores del presidente. Desde mi punto de vista, el objetivo del sindicato es poder intervenir en la Derrama Magisterial, que recauda cada mes 7.5 millones de los 280 mil maestros nombrados.

¿El hombre y la mujer, a su juicio, tienen roles diferentes en la sociedad, según su género?

Yo creo que ambos tienen los mismos deberes y las mismas obligaciones. Yo tengo dos hijas y un hijo varón. Los tres tienen iguales oportunidades, iguales deberes y obligaciones. Son iguales y hay que darles las mismas oportunidades.

Imagino que va a combatir el enfoque de género desde la Comisión de Educación...

Sobre la currícula escolar el que tiene que ver es el Ministerio de Educación y el ministro. Nosotros vamos a proponer leyes, vamos a fiscalizar y proponer soluciones a la deserción escolar por la pandemia, entre otros temas. Cuidemos la educación, no permitamos que metan ideología comunista en la educación, esa es la intención del gobierno.