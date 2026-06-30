El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, recibió este martes a la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez Ayala, y a una delegación de alcaldes provinciales y distritales para abordar la preocupación generada por el Proyecto de Ley 11658. Las autoridades regionales sostienen que la iniciativa, presentada por el Poder Ejecutivo, tendría efectos sobre los límites entre Moquegua y Tacna.

En la reunión participaron representantes de las provincias de Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro, así como autoridades de los distritos de Carumas, Chojata, Ichuña, Lloque, Puquina, Quinistaquillas, entre otros. Durante el encuentro, los asistentes expusieron su posición respecto a la propuesta legislativa y solicitaron que se atiendan sus observaciones.

#CongresoInforma | El presidente (e) del Congreso, @Frospigliosi, sostuvo una reunión con la gobernadora regional de Moquegua y alcaldes de la región, escuchó sus principales demandas y reafirmó su disposición de impulsar iniciativas en favor del desarrollo de Moquegua. 🇵🇪 pic.twitter.com/wf2a1LxCJQ — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) June 30, 2026





Proyecto fue impulsado por el Ejecutivo

Rospigliosi explicó que el Proyecto de Ley 11658 fue elaborado por el Poder Ejecutivo con el propósito de resolver una controversia limítrofe entre provincias del departamento de Tacna. Sin embargo, señaló que, de acuerdo con lo expuesto por las autoridades de Moquegua, la iniciativa también tendría incidencia en los límites interdepartamentales entre ambas regiones.

El titular del Parlamento informó además que la autógrafa de la ley fue remitida al Poder Ejecutivo durante la mañana. En esa línea, precisó que esta medida respondía a una demanda planteada por las autoridades y la población de Moquegua.

“Esperemos que este asunto quede solucionado y el pueblo de Moquegua no tenga que seguir en esta paralización de la que nos han informado, sino que sepan que ya se resolvió el problema”, expresó.

El presidente encargado del Congreso señaló que la solución al diferendo territorial deberá alcanzarse mediante el diálogo entre Moquegua y Tacna. Además, indicó que la Presidencia del Consejo de Ministros deberá intervenir para facilitar consensos sobre los límites interdepartamentales.

¿Qué dijo la gobernadora?

Por su parte, la gobernadora regional de Moquegua agradeció la reunión sostenida con el presidente encargado del Congreso. Según señaló, el encuentro permitió exponer la posición de su región respecto al proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo.

“Ha sido oportuna esta conversación para darle a conocer a nuestro presidente del Congreso que el Proyecto de Ley 11 658 le quita territorio a Moquegua y que, producto de la aprobación de esta iniciativa, hoy dos regiones hermanas confrontadas”, indicó.

Finalmente, aseguró que confía en que el problema pueda resolverse mediante el diálogo entre las partes involucradasy reiteró la disposición de su gestión para participar en una salida concertada.