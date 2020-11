ESCRIBEN: Francisco Cohello y Glademir Anaya

La posición del Ejecutivo sobre la demanda competencial ante el TC por la vacancia por incapacidad moral, ¿tendrá la misma estrategia que planteó Vizcarra?

Te soy franco, no conozco ni siquiera la línea. He pedido al Ministerio de Justicia que me dé un informe con la copia de la demanda competencial -que no la tengo- y la respuesta que dará el Poder Ejecutivo. En lo personal, creo que hay sustracción de materia porque esto fue para una vacancia pretendida desde el Congreso del cual salió airoso el entonces presidente Martín Vizcarra y hoy estamos en otra situación.

¿La ministra de Justicia, Delia Muñoz, ha pedido la renuncia del procurador Daniel Soria?

Tengo entendido, por lo que me contó ella, que había conversado con él, y este le dijo que presentaba su renuncia, no se la ha pedido la doctora (Delia Muñoz). Sobre este tema, he pedido que lo analicen bien y me den un informe para el día lunes. Sin embargo, es absolutamente legítimo que el abogado (del Estado) brinde los fundamentos de lo que propondrá a su “cliente” y establezca una estrategia, eso es natural.

El exmagistrado Óscar Urviola considera que la decisión del TC sobre la demanda competencial podría revertir todo lo actuado por el Congreso respecto a la vacancia, ¿qué opina usted?

Yo lo veo francamente imposible. Los dos (con Urviola) conocemos la Constitución, pero nuestra interpretación es diferente. Soy respetuoso de las opiniones ajenas, pero no las comparto.

Pero si el TC emite una posición favorable a la demanda que hizo el Ejecutivo en la gestión de Vizcarra ¿ustedes respetarán esa sentencia, así implique revertir lo actuado por el Parlamento?

La Constitución dice que las sentencias del TC se respetan, se cumplen. Nosotros somos respetuosos, pero no es el caso. Ya hay antecedentes de fallos del TC que han consagrado las cosas hechas.

¿No cree que es necesario que el TC se pronuncie por el fondo de la demanda competencia, a fin de interpretar la vacancia por incapacidad moral y evitar estas situaciones?

En muchas oportunidades el TC ha exhortado al legislador positivo porque el TC solo es legislador negativo. Es decir, solo puede derogar disposiciones, pero no hacer nuevas. Y como no pueden hacer nuevas e ir contra la ley, entonces exhortan al Congreso que haga modificaciones. Eso puede hacer el TC.

¿Pero no cree que es necesario precisar la incapacidad moral permanente?

Creo que debería existir una interpretación, porque es un término realmente muy amplio. Además, el tema de la incapacidad moral no es un juicio ante los estados judiciales, no es un antejuicio político, simplemente es una decisión política del Congreso, que a sugerencia del TC no podía ser una votación tan simple sino calificada, por eso son 87 votos. Sí se puede exhortar para aclarar cualquier duda a futuro.