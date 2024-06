El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, negó que el Gobierno de Dina Boluarte planee desactivar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú, tras las críticas del ministro del Interior, Juan Santiváñez, hacia esta unidad policial.

“Desde el Ministerio del Interior y la PNP se nos ha informado que no hay ninguna voluntad de desaparecer esta división y lo que se pretende es encausar, fortalecerla y hacer que no vaya a desviar sus atenciones en razón a mandatos o disposiciones que no correspondan estrictamente para la función que ha sido concebida”, aseguró.

Gustavo Adrianzén también enfatizó que se realizarán “exámenes de control” para efectos de la transparencia. Es preciso indicar que, recientemente, la Contraloría General de la República observó presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la Diviac por cerca de 72 millones de soles.

Contralor General de la República asegura que ya están investigando fondos de la Diviac

El contralor general de la República, Nelson Shack, confirmó que se reunirá con el ministro del Interior, Juan Santiváñez, para tratar el tema de los cuestionamientos a la Diviac.

El titular del organismo autónomo aseguró que los fondos destinados a dicha unidad policial se encuentran en investigación.

Asimismo, Shack comentó que la Contraloría ajusta sus investigaciones y acciones basándose en la información del ministro del Interior.

Además, mencionó que la Contraloría tiene un plan anual de contral que está finalizado para el primer semestre del año.

No obstante, indicó que puedan haber algunas modificaciones para el segundo semestre en función a la información y necesidades que identifiquen en dichas reuniones.