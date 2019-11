Elecciones 2020: JNE exhorta a partidos políticos honrar los acuerdos asumidos

Síguenos en Facebook

Hoy, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Víctor Ticona Postigo, pidió a los partidos políticos cumplir con los compromisos que han asumido con la firma del Pacto Ético Electoral.

“Los exhorto a honrar fielmente cada uno de los acuerdos y compromisos asumidos, quedando el pueblo como testigo”, sostuvo.

Fueron 21 las agrupaciones políticas que suscribieron el pacto en el evento realizado por el JNE. Las únicas tres agrupaciones que no lo hicieron fueron Solidaridad Nacional (no envió representante), Restauración Nacional (no realizó elecciones internas) y Unión por el Perú (su secretario general se negó a firmar el acuerdo).

El resto de partidos políticos suscribió el acuerdo, incluyendo el Partido Nacionalista, pese a que Ollanta Humala aseguró que no participarán en las elecciones del 26 de enero del 2020 por tener sus cuentas incautadas.

Pacto Ético Electoral

Víctor Ticona agradeció la disposición de las agrupaciones políticas para asumir sus compromisos éticos más allá de las exigencias legales y aseguró que cada uno de los puntos del Pacto Ético Electoral están orientados a buscar la transparencia en el financiamiento de las campañas y combatir el daño que causa la corrupción en el país, así como el ingreso indebido de dinero proveniente del narcotráfio u otros delitos.

En otro momento, Ticona indicó que las elecciones parlamentarias del 2020 serán la expresión auténtica del sentir de los ciudadanos. Aseguró que la entidad que preside ha asumido el compromiso de velar porque exista “una óptima y oportuna justicia electoral”.

Finalmente, remarcó que el JNE es consciente de las circunstancias políticas en las cuales se han convocado estos comicios y mostró su confianza en la transparencia y normal desarrollo del proceso electoral.