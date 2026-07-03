El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, sostuvo que la proclamación de los resultados electorales responde a la voluntad expresada en las urnas por la ciudadanía. El titular del JNE precisó que este proceso culminó tras completarse todas las etapas previstas en el marco constitucional y legal.

En esa línea, señaló que el organismo electoral tiene la responsabilidad de oficializar los resultados una vez concluidas las instancias correspondientes y recordó que este cierre forma parte del funcionamiento regular del sistema democrático.

Fotos: Cesar Campos/@photo.gec

Burneo indicó que la confianza en la democracia se sostiene en el respeto a los resultados y en el cumplimiento de las reglas del proceso electoral. Además, afirmó que cada voto tiene el mismo valor dentro del sistema democrático.

En relación con ello, explicó que la igualdad del sufragio cuenta con respaldo constitucional y constituye un principio básico del sistema electoral. Asimismo, agregó que la legitimidad del proceso depende del trabajo de las instituciones encargadas de su organización.

“Todos los votos importan por igual y todos poseen exactamente el mismo valor democrático y el mismo respaldo constitucional”, precisó.

El encargado del organismo electoral también indicó que la democracia no concluye con la jornada de votación, sino que continúa en la etapa posterior. En esa línea, resaltó que esta fase implica el reconocimiento de los resultados y la necesidad de convivencia entre posiciones distintas.

“La confianza en la democracia se construye precisamente con esa certeza. Hoy culminamos todas las etapas previstas por nuestro ordenamiento constitucional y legal”, explicó.

Finalmente, destacó y agradeció el trabajo de los Jurados Electorales Especiales en la evaluación de actas y recursos durante el proceso. Burneo recordó que estas instancias forman parte del mecanismo que garantiza el desarrollo regular del sistema electoral.

Fotos: Cesar Campos/@photo.gec