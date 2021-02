El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, aseguró que están sufriendo un “ataque orquestado” que busca atentar contra su autonomía, en un contexto en que acusan al ente electoral de supuestamente haber cambiado votos en algunas resoluciones para admitir la candidatura al Congreso de Martín Vizcarra.

“Ante el ataque institucional que estamos enfrentando, es pertinente hacer presente que no existe fraude o ningún tipo de situación indebida como orquestadamente se está pretendiendo presentar ante la opinión pública y ante la ciudadanía en general, manipulando los hechos. Nosotros no vamos a dejar que se atente contra la autonomía institucional del JNE”, aseguró en un evento que presidió esta mañana de manera virtual.

Salas Arenas recordó que este miércoles el pleno del JNE emitió un pronunciamiento descartando algún tipo de fraude y detallando que todas las votaciones se realizan de manera imparcial e independiente. “(El JNE) realiza el análisis de cada caso concreto manifestando su postura individual; así como los criterios, fundamentos y/o voto en minoría de la resolución que finalmente cada uno firma y se pone a conocimiento público”, indicó el jurado.

Esta mañana, diversas bancadas del Congreso participaron en el pleno para pedir que los magistrados del JNE sean citados para responder por un informe publicado en el diario La República, en el que se indica que dos miembros del JNE habrían cambiando votos en casos que ya habían sido debatidos dentro del pleno luego de pronunciarse a favor de que Martín Vizcarra siga siendo candidato al Congreso.

El JNE ha negado que se haya realizado algún tipo de cambio de voto y manifestó que no hay ninguna resolución final si es que no ha sido firmada y notificada a las partes involucradas.

“Enfáticamente señalo que en el JNE no hemos cambiado ninguna resolución. No es práctica de los miembros del JNE el hacerlo y vamos a continuar con el enorme trabajo que tenemos, no solo los miembros del pleno, sino cerca de 2 mil trabajadores, vinculados al JNE en época electoral que integran la institución y laboran sin descanso”, indicó el titular del JNE.

Salas Arenas recordó que, según la Constitución y su ley orgánica, el jurado que preside cuenta con autonomía.

“A partir del primer día hábil del mes de febrero, estamos publicando en el día las resoluciones votadas. De modo que nosotros estamos trabajando permanentemente en cumplimiento de nuestros deberes”, garantizó el magistrado.

“Este JNE está constituido por todos y vamos a llevar adelante nuestro deber y obligaciones sin ceder ante el ataque que intenta poner en riesgo la autonomía de esta institución”, concluyó.

