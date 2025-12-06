Este sábado el presidente José Jerí dirigió un discurso en el que calificó el actual contexto de seguridad como una “guerra contra la criminalidad organizada”. Durante la ceremonia por el 37 aniversario de la Policía Nacional del Perú (PNP), el mandatario enfatizó que esta celebración debía servir como un momento de evaluación interna.

“Hoy nos encontramos nuevamente en un escenario de guerra contra la delincuencia, contra la criminalidad organizada, y ello justamente requiere de patriotas de peruanos y peruanas entregadas plenamente al servicio”, afirmó ante las cámaras.

En ese sentido, sostuvo que la institución ha sido debilitada durante muchos años, pero aseguró que su gestión ha comenzado a marcar hitos en la recuperación de capacidades logísticas, operativas e institucionales. “Estamos convencidos de que los resultados esperados por la población van a llegar”, enfatizó.

Respaldo condicionado y exigencia de resultado

El jefe de Estado precisó que el apoyo de su gobierno no es incondicional, sino que va acompañado de la exigencia clara de resultados concretos. Por ello, recordó que la ciudadanía exige tranquilidad y por ese motivo se requiere una policía disciplinada, operativa y plenamente comprometida.

“Mañana, tarde, noche y madrugada. Eso significa un compromiso real”, remarcó el presidente.

Asimismo, pidió separar de la institución a quienes actúen en contra de sus valores. “Apartémoslos y sigamos adelante con la tarea. Hagamos historia con esta generación”, expresó.

Por otro lado, el mandatario pidió firmeza frente a conductas que dañen la imagen institucional y reiteró la necesidad de preservar la mística policial.

“Cuando encontramos personas que actúen contra la mística y los fines de nuestra institución, apártenmelo; separemos y continuemos con la labor, continuemos con la tarea y hagamos la historia para la presente generación y para las próximas generaciones”, expresó en su discurso.